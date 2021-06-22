Rüyada saç kesmek ne anlama gelir?

Rüyada saç kesmek, sık görülen rüyalara arasında yer alır. Özellikle kadınların böyle bir rüya görmesi hayra yorumlanır. Bazı rüya tabircileri rüyada saç kesmeyi hayra yorumlarken bazıları olumsuz durumların ortaya çıkacağına yorumlar. Peki, Rüyada saç kesmek ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

Rüyada saç kestirdiğini gören kişi, gördüğü rüyanın diğer unsurlarına bağlı olarak rüyanın yorumlanması değişiklik gösterir. Kimi rüya tabircileri rüyada saç kestirmeyi mal kaybına, para cezasına, mahkemeye yorumlarken kimileri ise iş hayatında olumlu gelişmelere, bireysel gelişmeler, hayra yorar. Peki, Rüyada saç kesmek ne anlama gelir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

RÜYADA SAÇ KESMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada saç görmek, özellikle kadınlar için hayırlıdır. Rüyada saçını kestiren kadının bireysel olarak güçleneceğin ve iş hayatında, kariyerinde önemli gelişmelerin yaşanacağına işaret eder.

Rüyada saç kestirmek, olumlu ve olumsuz durumların oluşabileceğine işaret eder. Rüya sahibi eğer rüyasında saçını kestirdiyse, çok mühim bir iş için para harcayacağına dolayısıyla maddi zorluklar çekeceğine hatta borca gireceğine işaret eder. Diğer bir yandan aşk hayatınız varsa sorunlar yaşayacağınıza, aşk hayatınız yok ise de bir süre daha olmayacağına, kısmetinizin kapanacağına işaret eder.

Ayrıca rüyada saç kestirmek olumlu durumların yaşanacağına da yorumlanır. Çünkü rüya sahibi, işinde bulunduğu konumdan daha yüksek bir rütbeye geçecek. Maddi açıdan güçlenebileceği bir işe başlayacağına delalet eder.

RÜYADA SAÇINI MAKASLA KENDİ KESTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada saçını makasla kendi kesen kimse, başında bulunduğu veya çalıştığı bir projenin başarısızlıkla sonuçlanacağına işaret eder. Özellikle büyük bir şirkette çalışıyorsa rekabetçileri tarafından başarısızlığa uğratılacağı, işlerinin kötü gideceği anlamına gelir.

RÜYADA SAÇINI BİR KUAFÖRÜN KESTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada saçını bir kuaförün kestiğini gören kimse, rüyada saçını makasla kendi kesenden tam tersi olarak hayra yorumlanır. Bu rüya sahibi içinde bulunduğu sıkıntılı bir durum varsa bundan kurtulacağına, ayrıca yeni bir işe başlayacağına, başlayacağı işte yüksek rütbe ve gelir elde edeceğine delalet eder.

RÜYADA SAÇ YOLMAK

Rüyada saç yolmak, rüya sahibinin çevresinden saygınlık göreceği ve yapacağı bir işten dolayı takdir edileceğine delalet eder.

RÜYADA SAÇIN UZAMASI

Rüyada saçın uzaması, rüya sahibinin ihtiyacı olan veya ihtiyacı olmayan yeni bir eşya alacağına delalet eder. Bir diğer rüya tabirinde ise rüya sahibinin ömrünün uzadığına işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin saçının uzunluğu kadar mal varlığının artacağının da göstergesidir.

RÜYADA YUMUŞAK SAÇ GÖRMEK

Rüyada yumuşak saç görmek, beklenmedik bir anda elinize toplu para geçeceğine, bol ve bereketli kazançlar sağlayacağınıza, ummadığınız birinden hediye alacağınıza işaret eder.

RÜYADA BAŞKASININ SAÇINI KESMEK

Rüyada bir başkasının saçını kestiğini gören kimse, yakın olduğu bir arkadaşı ile arasının bozulacağına, yaşanacak bu küslüğün her iki taraf için de olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret eder.

RÜYADA SAÇ KESTİRMEK DİYANET ANLAMI

Rüyada saç kestirmenin diyanete göre iki anlamı vardır. Bunlar;

Birincisi, rüyada saç kestiren kimse hayırlı işlere vesile olacağına işaret eder. Dinde sünnet olan işlerle meşgul olunacağı ve hayırlı işlerde bulunacağına delalet eder.

İkinci bir anlamı ise rüyada saç kestiren kimse, yolundan sapmış bir kişiyi doğru yola koyacağına, o kişiye rehberlik edip hayırlı işler gerçekleştireceğine işaret eder.