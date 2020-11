Rüyada at görmek ne demektir, ne anlama gelir? Rüyada beyaz at görmek nedir? Rüyada siyah at görmek, rüyada kahverengi at görmek nedir?

Rüyada at görmek en çok görülen canlılardan birisidir. Çok sıklıkla görülmektedir. Rüyada at görmek genellikle hayırlı yorumlanır. Peki rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz at görmek, rüyada siyah at görmek, rüyada kahverengi at görmek, rüyada at arabası görmek, rüyada koşan at görmek, rüyada kırmızı at görmek ne anlamlara gelir?

Rüyada at görmenin birçok tabiri vardır. Görülen durumlara göre farklı şekilde yorumlanır. Peki rüyada at görmek ne demektir, ne manaya gelir? Rüyada kırmızı, beyaz, siyah, sarı, mavi, yeşil at görmek ne anlama gelir? Rüyada at arabası neye işarettir? Rüyada at koşması görmek nedir?

RÜYADA AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerinin ekserisine göre rüyada at görmek hayırlı bir rüyadır. Rüyada at görmek hayırlı işlere ve güzel haberlere işaret eden bir rüyadır. Bazı alimlere göre rüyada at görmek kazanılacak zaferlere işaret ettiği gibi rüya sahibinin terfi ve yükselmesi olarak da tabir edilmektedir. Rüyada at görmek genel manada rüya sahibinin rakibine karşı galip gelmesine, yöneticiliğe ve devlet adamlığına delalet etmektedir. Bazı yorumlara göre rüyada at görmek dünya malı ve bebek olarak da yorumlanır. Ek olarak melez at görmek onur, kıdem ve asalete işaret ederken, kısrak at görmek ise dini inancı yüksek bir kadına delalet etmektedir.

Bazı rüya tabircisi alimlerine göre rüyada at görmek güç, şeref ve para kazanmaya işaret eder. Bazı alimlere göre ise rüyada at görmek düşmanı ve rakibi yenilgiye uğratacağına işaret eder. Ayrıca at görmek hayırlara ve bereketlere işaret etmektedir. Rüyada at görmek uzun yolculuklara da işaret ettiği söylenmektedir.

Bunun yanı sıra rüyada at görmek bazı durumlara göre farklı tabir ediliyor. Mesela rüyada siyah at görmek farklı, beyaz at görmek farklı anlamlara gelmektedir. Şimdi ayrı ayrı konu başlıklarında hepsini inceleyelim.

RÜYADA BEYAZ AT GÖRMEK NE MANAYA GELİR?

Rüya tabiri alimlerine göre rüyada beyaz at görmek rüya sahibinin sevdiği birisiyle evlenedeği manasına gelmektedir. Eğer rüya sahibi bekarsa gönlüne göre biriyle evlenir demektir. Eğer rüyayı gören yalnız bir kişiyse aşk hayatı yoluna girer denilmektedir. Rüyada beyaz at görmek bir başka tabire göre, geçmişte yaşanmış aşkları geride bırakıp yeni bir ilişkiye yelken açmaya delalettir.

Bir başka alimlere göre rüyada beyaz at görmek, rüya sahibinin düşman veya rakibine karşı galibiyet elde edeceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda beyaz at görmek dindeki kuvvete ve devlet tarafından veilecek mala işaret etmektedir. Aynı zamanda tabirciler rüyada beyaz at gören bir erkeğin, dindar bir kadınla evleneceği şeklinde yorumlamaktadır.

Rüyada beyaz at görmek

RÜYADA SİYAH AT GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada siyah renkli at görmek saltanat, devlet ve dünyalığa işaret etmektedir. Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada siyah at görmek dünya işlerinden çok dini dini işlere zaman ayırmak manasına gelmektedir. Rüyada siyah at sürüsü görmek rüya sahibinin kendisi işi ile ilgili uzman kişilerle bir araya gelerek iş yapacağı manasına gelir. Rüyada siyah at görmek, rüya sahibinin çevresindeki güçlü kimselere de işaret eder. Rüyada siyah ata binmek zenginliğe kavuşmaya ve parasının çoğalacağına işaret eder.

Bazı tabircilere göre rüyada siyah renkli at görmek, rüya sahibinin rızkının artacağına işaret etmektedir. Bu rüyayı görenin, evliliğinde çok mutlu olacağına ve çocuklarının akıllı olacağına delalet ettiği söylenir.

RÜYADA KAHVERENGİ AT GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada kahverengi at görmek, zafer anlamına gelmektedir. Bu rüya, rüya sahibinin işinde başarılar elde edeceğine ve bundan sebeple saygı göreceğine işaret etmektedir. Rüyada kahverengi at görmek, rüya sahibinin maddi ve manevi açıdan güçleneceğine ve diğer insanlar tarafından dikkat çekeceğine delalet etmektedir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada kahverengi at görmek, kişinin hayallerine erişeceğine işaret eder.

RÜYADA AT ARABASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircisi yorumcularına göre rüyada at arabası görmek rüya sahibinin ticarethane sahibi olacağı manasına gelir. Yeni bir iş kurmak manasına gelen bu rüya bahtın açık olacağı manasına da gelir. Rüya sahibinin yönetici olacağına işaret eden bu rüya geleceğin aydınlık olması şeklinde de yorumlanır. Bu rüya kişinin konumunun pozitif şekilde değişmesi olarak da yorumlanır.

Buna ek olarak rüyada at arabasına binmek ise rüya sahibinin eğitim hayatındaki ve iş hayatındaki değişikliklere işaret eder. Rüyada at arabası binmek geleceğin başarılarla dolu olacağı, kariyerin en yüksek noktalara çıkacağı ve bolluk bereketin olacağı manasına gelir.

RÜYADA KOŞAN AT GÖRMEK NEYE İŞARET EDER?

Rüya tabiri alimcilerine göre rüyada koşan at görmek hayırlı olarak tabir edilir. Rüyada koşan at görülmesi rüya sahibinin evine rızık gelmesine, iyilik yapacağına, hayırlı işlerde olacağına vb. birçok iyi ve güzel manalara geleceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin çok yakın bir zamanda sağlığına kavuşacağına da delalet etmektedir.

RÜYADA KIRMIZI RENKLİ AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kırmızı at görmek rüya sahibinin hikmet sahibi olduğuna ve onun gönlü geniş yardımsever biri olduğuna işaret eder. Bu rüya bir muradın gerçekleşmesi olarak da yorumlanır.

Bazı tabircilere göre ise rüyada kırmızı at görmek işlerin iyi gitmeyeceğine işaret eder. Fakat birçok tabirciye göre rüyada kırmızı renkli at görmek hayırlıdır.

RÜYADA EVDE AT GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabiri kaynaklarına göre rüyada evde at görmek, rüya sahibinin sahip olduklarının değerini bilmesi gerekeceğine, rüya sahibinin kötü alışkanlığı varsa onları bırakacağına ve sağlıklı besleneceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda rüyada evin içinde at görmek, evde at görmek, rüya sahibinin haram olmayan bir para kazanacağına delalet etmektedir.

RÜYADA ÖLMÜŞ AT GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüya tabircisi yorumcularına göre rüyada ölmüş at görmek şeref ve itibar anlamına gelmektedir. Bir kişinin rüyasında ölmüş at görmesi, ilerleyen günler içerisinde hem iş hayatında yüksek yerlere geleceği manasını taşır hem de aile içerisinde, aile bireyleri arasında itibar göreceği manasını taşımaktadır.

RÜYADA AT SEVMEK NEDİR?

Rüyada at sevmek, kişinin ideallerine, hayallerine ve isteklerine bağlı olduğuna ve onlardan ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceği anlamına gelir. Moral bakımından en düşük seviyeye gelse bile bu ideallerinden vazgeçmeyeceği anlamına gelir.

RÜYADA AT YAVRUSU GÖRMEK NEDİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada at yavrusu görmek köklü değişimlere ve yeni bazı sorumluluklara işaret etmektedir. Bahsedilen bu değişiklikler rüya sahibi için kötü olan sorumluluklar değil tatlı, güzel sorumluluklardır. Yani kısacası bu değişimler rüya sahibini mutlu edecek ve kendisini iyi hissettirecek bazı değişimlerdir. Bu rüyayı gören rüya sahibi hayatın güzelliklerini keşfeder ve yeni duygular tadar.

RÜYADA UÇAN AT GÖRMEK

Rüya tabiri yorumcularına göre rüyada uçan at görmek rüya sahibinin iş hayatı ve sosyal yaşamındaki tüm isteklerine kavuşacağına işaret etmektedir. Rüyada uçan at görmek, rüya sahibinin yaşamayı arzu ettiği şeyleri yaşayacak ve mululuğuna vesile olacak şeyler yaşanacak demektir. Kısacası rüyada uçan at görmek, rüya sahibinin sıkıntılarının son bulmasına ve yüzünün gülmesine işaret etmektedir. Hayırlı bir rüyadır diyebiliriz.

RÜYADA AT KAFASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at kafası görmek rüya sahibinin kendisine bir şans tanınmasına, başarısını gösterme fırsatı verilmesine ve önünü açılması olarak yorumlanan bu rüya, başarı göstermek için bir fırsat elde etmek olarak yorumlanır Rüyada at kafası görmek aynı zamanda bir niyetin gerçekleşmesi olarak da yorumlanır.