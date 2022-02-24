Rus füzeleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı! Bilanço ağır, manzara korkunç

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEMİZİ RUSYA'YA BIRAKMAYACAĞIZ"

Rusya'nın başkent Kiev dahil birçok şehre girmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sıkıyönetim ilan etti. Zelenski eli silah tutan herkese silah vereceklerini açıklayıp "Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Toplum için çalışın, hepimiz için çalışın, her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli. Rusya ile demokratik bağları tamamen kopardık. Ülkemizi Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya, ülkemize sabah saatlerinde Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi korkakça saldırmıştır. Rusya vatandaşları hangi yolu seçeceklerini kendileri karar verecek. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Sizin Rus kanallarında bunu engelleyecekler. Onların amacı bir ulusu yok etmek, bu imkansız. Tarihi silemezsiniz, bu mümkün değil" dedi.

BİRÇOK PATLAMA MEYDANA GELDİ

Operasyon emrinin verilmesinin ardından, başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlama sesleri duyuldu. Öğleden sonra ise Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti, halk şehri terk etmeye başladı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında yükselen patlama seslerinin ve jet uçuşlarının duyulduğu Kramatorsk şehrinde, halkın yaşadığı tedirginlik fotoğraflara yansıdı. Günün ilk saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar ATM önlerinde kuyruk oluşturdu.

BİLAÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 7 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna kanadından ise 40 asker hayatını kaybetti. Son olarak Ukrayna büyükelçisi Rus tarafından bir kargo uçaklarının düşürüldüğünü ve 10 askerlerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

AB VE TÜRKİYE UKRAYNA'DA TAHLİYE OPERASYONLARI DÜZENLEYECEK

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Ukrayna'daki Türklerin en kısa zamanda tahliye edileceği açıklandı.