Rumen şarkıcı Inna, Edirne'de PCR testi verip kara yoluyla ülkesine döndü - Haberler
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Rumen şarkıcı Inna, Edirne'de PCR testi verip kara yoluyla ülkesine döndü

Rumen şarkıcı Inna, Edirne'de PCR testi verip kara yoluyla ülkesine döndü

ROMANYA'dan yeni şarkısının promosyonu için İstanbul'a gelirken hava muhalefeti nedeniyle uçağı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine inen şarkıcı Inna, programını iptal edip kara yoluyla ülkesine döndü.

ROMANYA'dan yeni şarkısının promosyonu için İstanbul'a gelirken hava muhalefeti nedeniyle uçağı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine inen şarkıcı Inna, programını iptal edip kara yoluyla ülkesine döndü. Inna, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkmadan önce Edirne'de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı.

Rumen şarkıcı Inna, yeni şarkısının promosyon çalışmaları için İstanbul'a gelmek için önceki gün ülkesinden uçakla yola çıktı. Inna'nın uçağı kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemeyince Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi. Şarkıcı Inna, ilçedeki bir otelde konakladı. İstanbul programını iptal eden Inna, karayoluyla ülkesine döndü.Bulgaristan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girenlerden PCR testi istediği için Inna da saat 02.00 sıralarında Edirne'de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı. Şarkıcı, test sırasında hastane çalışanlarından ilgi gördü. Sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektiren Inna, hastanede yaklaşık 2 saat bekledikten sonra negatif çıkan test sonucunu alarak karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.


Rumen şarkıcı Inna, Edirne'de PCR testi verip kara yoluyla ülkesine döndü

Rumen şarkıcı Inna, Edirne'de PCR testi verip kara yoluyla ülkesine döndü

Rumen şarkıcı Inna, Edirne'de PCR testi verip kara yoluyla ülkesine döndü

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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