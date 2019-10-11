Resulayn Bombardıman Altında

11.10.2019 09:06

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği askeri harekat üçüncü gününde de sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277'ye yükseldi.

Operasyon kapsamında gün boyunca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine konuşlu obüs bataryaları Suriye'nin Resulayn kentinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait belirli hedefleri bombaladı. Bombardımanın etkisiyle kentte dumanların yükseldiği gözlendi.

F-16'LAR DOÇKA VURDU

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

Öte yandan F-16 Savaş uçağı tarafından terör örgütü PKK/YPG/PYD'e ait bir doçka mevzii vurularak yok edildi.

11 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Harekatta iki günde Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı. Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

SİVİLLER KENTİ TERK ETTİ

Gün boyunca kentten sivillerin çıkışı sürdü. Şehrin belirli noktalarında asker ve polise ait zırhlı araçlar nöbet tutuyor. Esnafın büyük çoğunluğunun kepenk kapattığı, şehirde halkın sokağa çıkmak yerine evde bekledikleri gözlendi.

Diğer yandan gün içinde Tel Abyad bölgesinden atıldığı ileri sürülen havan mermilerinin Akçakale'deki evlere isabet etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu tespit edilirken, TSK'nın Tel Abyad'a yönelik bombardımanı akşam saatlerinde devam etti. Akçakale Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında bulunan bazı bölgelerdeki kuru otların yanması sonucu yangın çıktı.





NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 277 olduğunu açıkladı.