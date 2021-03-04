RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

04.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:33
Renk körlüğü, Renk duyusu gözün retina tabakasında yer alan konilerle oluşmaktadır. Genellikle doğumsal olarak bu hücrelerin renk algılamadaki yetersizlikleri sonucunda kalıtsal renk körlükleri ortaya çıkmaktadır. İşte sizler için derlediğimiz online renk körlüğü testi yapın...
Kişinin bu renk levhalarındaki rakamları doğru şekilde algılaması gerekir aksi takdirde renk körlüğünden söz edilebilir.
RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ
İşte 14 tane renk körlüğü testi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.