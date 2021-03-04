RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap
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RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

04.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:33
RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Renk körlüğü, Renk duyusu gözün retina tabakasında yer alan konilerle oluşmaktadır. Genellikle doğumsal olarak bu hücrelerin renk algılamadaki yetersizlikleri sonucunda kalıtsal renk körlükleri ortaya çıkmaktadır. İşte sizler için derlediğimiz online renk körlüğü testi yapın...

Kişinin bu renk levhalarındaki rakamları doğru şekilde algılaması gerekir aksi takdirde renk körlüğünden söz edilebilir.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ

İşte 14 tane renk körlüğü testi

1.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Renk körü olanlar ve normal görenler 12 görürler.

2.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Normal görenler 5 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

3.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Normal görenler 7 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

4.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Normal görenler 16 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

5.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Normal görenler 73 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

6.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Kırmızı ve Yeşil renk körü olanlar 5 olarak görür.

Normal görenler hiçbirşey okuyamazlar.

7.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Kırmızı ve Yeşil renk körü olanlar 45 olarak görür.

Normal görenler hiçbir şey okuyamazlar.

8.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler.

Normal görenler 26 olarak okurlar.

9.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Renk körü olanlar 2 veya 4 olarak görürler.

Normal görenler 42 olarak okurlar.

10.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 3 olarak okur.

Normal görenler 8 olarak görür.

11.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 79 olarak okur.

Normal görenler 29 olarak görür.

12.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 2 olarak okur.

Normal görenler 5 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

13.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 5 olarak okur.

Normal görenler 3 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

14.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ! Online renk körlüğü testi yap

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 17 olarak okur.

Normal görenler 15 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

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