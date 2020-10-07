Rektör Özkan: Başkan Böcek'in akciğerini toparlamaya çalışıyoruz

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bir zamanlar öğrencisi olduğu okuluyla ilgili projelerini, hedeflerini ve hayallerini anlatırken, "Tek temennimiz 'İyi ki de bu insanlar bu işleri yapmışlar' dedirtebilmek" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bir zamanlar öğrencisi olduğu okuluyla ilgili projelerini, hedeflerini ve hayallerini anlatırken, "Tek temennimiz 'İyi ki de bu insanlar bu işleri yapmışlar' dedirtebilmek" dedi. AÜ Hastanesi'nde tedavisi süren Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla da ilgili bilgi veren Rektör Özkan, "Başkan Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar var. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

AÜ Rektörü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, mezun olduğu okulun ilk kadın rektörü olarak projelerini, hedeflerini ve hayallerini anlattı. Rektörlük sürecini anlatırken "Uzun süreli bir plan değildi. Ancak son zamanlarda üniversitenin ihtiyaçları farklıymış gibi düşünmeye başlamıştım. Farklı ne yapılabilir onları düşündüm" diyen Rektör Özkan, öğretim üyesi olarak görev yaparken bazı projeleri hayata geçiremediklerini aktardı. 'Görev değişikliği olursa bunlar daha mı kolay olur' düşüncesiyle yola çıktıklarını kaydeden Rektör Özkan, "İnşallah planladığımız şeyleri yavaş yavaş hayata geçirebiliriz" dedi. Öncelikli hayal ettiği projelerden söz eden Özkan, "En büyük hayal ve ilk yapılacaklar farklı aslında. Bizim en büyük sıkıntımız laboratuvar anlamındaydı ve bir şekilde onlar tamamlanamamıştı. Göreve geldiğim ilk gün itibariyla bunları yapmak için yola çıktık. Planlar yapıldı ve devam ediyor" diye konuştu. AÜ'nün en büyük sıkıntısının araştırma olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Araştırmayı hızlandırmayı planlıyoruz. Daha sonra da turizm, tarımla ilgili başka projeler var. Önceliğimiz araştırma" dedi.'GEREKLİLİK HALİNDE ULAŞILABİLİR REKTÖR'AÜ'ye 1995 yılında öğrenci olarak girdiğini anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Benim öğrencilik dönemimde her şey daha uzun zamanda değişiyordu. Şu anda her şey o kadar o kadar hızlı ki. Ayrıca gereklilikler ve ihtiyaçlar çok farklı. Benim dönemimde herhangi bir şekilde rektöre ulaşma ihtiyacı hissetmemiştik" dedi. Nasıl bir rektör olmayı planladığını da anlatan Özkan, "Herkes ulaşabilir demek çok doğru olmaz, çünkü o zaman işinizi yapamazsınız. Gereklilik halinde ulaşılabilirlik önemli" diye konuştu. Rektör Özkan, ilk etapta kendisine ulaşılamasa bile sorunların bir şekilde kendisine iletildiğini söyledi. Özkan, "O anda benim yapabileceğim bir şey varsa devreye giriyorum. Gereklilik halinde elbette ulaşılabilir olmak önemli. Öyle olmaya çalışacağım elimden geldiğince" dedi. 'İNSAN ZOR DÖNEMİ ATLATIRSA USTA OLUR'Rektör Özkan, pandemi döneminde rektörlük yapmanın dezavantajlarını ise şöyle anlattı: "Sonuç olarak birilerinin bu işi yapması gerekiyor. Zor bir dönem ama insan zor bir dönemi atlatıyorsa ustalaşıyor zaten. Bu zor dönemi en iyi şekilde atlatmak için elimden geleni yapacağım. Ortaya planlar, projeler koyuyoruz. İnşallah, tek temennimiz bu süreci iyi bir şekilde atlatıp, 'İyi ki de bu insanlar bu işleri yapmışlar' dedirtebilmek."'CERRAHLIK BENİM ALTIN BİLEZİĞİM'Rektörlük görevine başlayınca ameliyathanede geçirdiği sürenin azaldığını söyleyen Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Ancak cerrahlık benim altın bileziğim. Hiçbir zaman bunu bir kenara bırakmam söz konusu olamaz. Haftada bir gününü ameliyathaneye ayırıyorum ve ameliyatlar yapıyorum" dedi.Eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte yaptıkları nakil ameliyatlarının sık yapılan ameliyatlar olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "Nakil ameliyatları zaten yılda bir kez yapılan ameliyatlar. Öyle de olması gerekir. Bu ameliyatlara zaman ayırmakta çok sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Şu an zaten Covid dönemi olduğu için bu tür ameliyatlar enfeksiyon riski nedeniyle söz konusu değil" diye konuştu.'BAŞLANGIÇTA HEDEFİMİZ HİBRİT EĞİTİMDİ'Akdeniz Üniversitesi'nin 70 bin öğrencisini ilgilendiren online eğitimle ilgili bilgiler de veren Rektör Özkan, ilkokullarda yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, "Maalesef pandemi olduğu için üniversitede yüz yüze eğitim için çok uzun vadeli öngörümüz olamıyor. Çünkü önce aşının etkisini göreceğiz. Aşı eğer etkiliyse kısa dönemde bizi daha iyi bir gelecek bekliyor. Biz yola online diye çıkmamıştık, hibrit eğitimi planlamıştık ancak YÖK'ün tavsiyesiyle online eğitime dönmek zorunda kaldık. Tabii en önemli şey sağlık. Üniversitemizde 70 bin öğrencimiz var. Personel, öğretim üyelerimizle birlikte ciddi bir rakam söz konusu. Onların hepsinin sağlığını ve güvenliğini göz önüne almak zorundayız. Önümüzdeki günlerde de tabii ki belirleyici YÖK'ün tavsiyesi olacaktır" diye konuştu.'BÖCEK'İN DURUMU ÇOK İYİ YA DA ÇOK KÖTÜ DEMEK DOĞRU DEĞİL'17 Ağustos'tan bu yana önce özel bir hastanede, ardından AÜ Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Rektör Özkan, "Başkanımız şu anda hala yoğun bakımda ve makineye bağlı şekilde" dedi. Başkan Böcek'in sağlık durumunda zaman zaman iyi ya da kötü yönde dalgalanmalar olabildiğini belirten Rektör Özkan, yoğun bakımdaki her hasta için çok net şeyler söylemenin kolay olmadığını söyledi. Yoğun bakım hastasıyla ilgili ertesi gün için bir şey söylenemeyeceğini, her an tablonun değişebileceğini anlatan Rektör Özkan, "Mesela genç bir hasta bile olsa yoğun bakımdaki bir hasta yatan hasta olduğu için pıhtı atabilir ve hasta kaybedilir" diye konuştu.Bu nedenle yoğun bakım hastası Başkan Böcek ile ilgili çok net konuşmanın ve insanlara ümit vermenin doğru olmadığını ifade eden Rektör Özkan, "Hiçbir doktor bunu yapmaz" dedi.'AKCİĞERLERİNİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'Başkan Böcek'in makineye bağlı ancak AÜ Hastanesi'ne ilk geldiği güne göre daha iyi olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar var. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz. Covid negatif olduğu için şu anda yapılan tedaviler daha çok akciğeri destekleme tedavileri. Başka enfeksiyonları var. O enfeksiyonları da tedavi ediliyor. Başkan Böcek'in astım ve şeker gibi ek hastalıkları da var. Bunlarla savaşmak çok da kolay değil. Yoğun bakımda makineye bağlı bir hastanın enfeksiyon riski de olduğu zaman işler biraz daha sarpa sarıyor. Hastaya antibiyotik veriliyor ama antibiyotiğin de başka organlara etkisi oluyor. Tüm bunları öngörmek çok kolay olmadığı için çok iyi ya da çok kötü demek doğru değil. Ancak şunu söyleyebilirim ilk geldiği güne nazaran daha iyi ama hala kritik süreç devam ediyor. Çoklu organ yetmezliği, akciğer nakli söz konusu değil."'7/24 DESTEĞİMİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİK'7/24 desteklerinin olduğunu en başından bu yana dile getirdiklerini ve Başkan Böcek için bir yatak hazırladıklarını belirten Rektör Özkan, "Başkan üniversite hastanesine hasta yakınlarının kararıyla alındı" dedi. Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili kısa ve net bilgi verdiklerini, uzun bilgi paylaşımında konuyu herkesin başka bir tarafa çekt

ğini kaydeden Rektör Özkan, kimi zaman sosyal medyada yayılan yanlış paylaşımlara da itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak yanıltıcı açıklama yapmalarının da mümkün olmadığına dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR