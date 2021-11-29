Rektör Karakaş, ADIM Üniversiteleri Toplantısına Katıldı

KÜTAHYA (Habermetre) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Genel Sekreter İhsan Ceran, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ADIM Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısına katıldılar.

Toplantıya Adım Üniversiteleri Konsorsiyumunda yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitelerinin Rektörleri, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterleri, Genel Sekreter Yardımcıları ile idari birim temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan MAKÜ Genel Sekreteri Ali Nihat Gündüzalp, ADIM Üniversitelerinin kuruluş amacından bahsetti. Gündüzalp, "ADIM Projemiz, 18 Haziran 2001 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi tarafından 4 üniversitenin katılımı ile oluşturulan bir birlik. Protokolde belirtildiği üzere ADIM Üniversiteleri eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel-teknik, sosyal ve kültürel gelişmeleri artırmak amacıyla üniversitelerarası etkinliklerde iş birliği ve ortak girişimlerde bulunmak üzere kurgulanmıştır" diye konuştu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ise ADIM birlikteliğinin ve işlerliğin devam etmesi açısından çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Hem Rektörlerimiz, hem genel sekreterlerimiz, hem de idari birim yöneticilerimiz arasında sağlıklı bir iletişim var. Yine de iletişimde eksiklikler varsa bu toplantıda bunlar düzeltilir. Daha sağlıklı bir iletişime doğru adım atarız. Amacımız bu birliğin işler durumda kalmasını sağlamak" dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ise yaptığı konuşmasında ADIM üniversitelerinin Batı Anadolu'yu kapsadığını söyledi. Korkmaz, "Coğrafi olarak da çok büyük bir birlik. 1992 yılından sonra kurulan üniversiteler ağırlıklı olmak üzere sürece 2006 yılında kurulan üniversitelerin de dahil olduğu güçlü bir birlikten bahsediyoruz. Bazen büyüme, yönetimsel sorunları da beraberinde getirebilir. Ama süreç iyi yönetilirse bu birlik, Türk Yükseköğreniminin geleceği bakımından da çok önemli çalışmalar yapabilir. Bu 18 üniversitenin her birinin kendine özgü birçok pratikleri, birçok çalışma ve uygulamaları var. Bu uygulamaların etkileşim halinde başka üniversiteler tarafından da izlenmesi, gözlenmesi, yaşananların paylaşılması ve ortak problemler üzerinde geleceğe yönelik dokümantasyon ve politika önerileri ile stratejilerinin oluşturulması halinde ise çok daha güçlü yapılar ortaya konabilir. İdari düzeydeki personeller ve katılımcılar bu birlikten çok fayda elde edebilirler. Bu birliğin Türkiye'nin en etkili birliği olacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Karakaş ve diğer rektörlerin konuşmalarının ardından; rektörler, idari gruplar bir araya gelerek ortak sorunlarını, bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini, yürüttükleri ve geleceğe dönük planladıkları projelerini görüştü. Toplantıda ortak çalışma, iş birliği ve paylaşım konuları da ele alındı.

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