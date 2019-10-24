24.10.2019 18:53

Rektör Karadağ'dan üniversite işbirliği vurgusu

TOKAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile potansiyellerini birleştirerek katma değeri yüksek bölgesel kalkınma, ülkenin kalkınmasına büyük katkılara imza atabileceklerini söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi akademik yıl açılış ve genel kurul toplantısı Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Karadağ ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin'in katılımı ile yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Erdem Diker konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Adem Önal yaptı. Önal'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin bir öğretim üyesi olarak düzenlenen programa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Karadağ, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmaların yanı sıra Yozgat Bozok ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin potansiyellerini birleştirerek çok daha katma değeri yüksek bölgesel kalkınma, ülkenin kalkınmasına büyük katkılara imza atabileceklerini söyledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmasında değerli bir öğretim görevlisinin kente komşu bir il olan Yozgat'ta rektör olarak görev yapmasının kendilerini güçlendirdiğini kaydetti. Üniversitede yabancı öğrenci sayısının bin 200'den bin 500'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Şahin, "Bu sene lisansüstü ve lisans düzeyindeki uluslararası öğrencilerde büyük bir atak yaptık. Şuan itibariyle 800 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu sene kayıtları kapattığımızda bin 500 sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Şuan bin 200 civarındayız. 2023 hedefimiz 5 bin öğrencidir, öğrenci sayımızın yüzde 15'ini yabancı uyruklu olmasını hedefliyoruz" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Şahin, Rektör Karadağ'a takdir belgesi takdim etti. Program öğretim görevlilerine belge takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA