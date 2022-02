Receb-i Şerif ayının yirmi yedinci gecesi, Miraç Gecesidir. Miraç kandili gecesinde kılınacak namazlar nelerdir merak ediliyor. Peki, Miraç Gecesi kandil namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, hangi gün kılınır? Recep ayının 27. gecesi kılınacak namazlar ve tarifleri! Miraç Kandili gecesinde hangi namazlar kılınır? Miraç gecesi namazları nelerdir? Recebin 27. gecesi hangi geceye denk geliyor, hangi gündür?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2022?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

NOT = Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç kandilinin gecesi de 27 Şubat akşam namazı ile başlayacaktır. Yani Miraç kandili 27 Şubat Pazar günü akşam namazından 28 Şubat Pazartesi imsak vaktine kadar olan süredir. Miraç kandilinin günü ise 28 Şubat imsak vaktinden 28 Şubat akşam namazına kadar olan vakittir.

MİRAÇ GECESİ (RECEB-İ ŞERİF'İN 27. GECESİ) NAMAZLARI KILINIŞI VE TARİFİ (27 ŞUBATI 28 ŞUBATA BAĞLAYAN GECE)

NOT = Öncelikle şunu belirtelim aşağıda paylaşacağımız namazlar Miraç Kandili gecesi yani 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece kılınacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç gecesi de ilk idrak ediliyor. Günü sonra geliyor. Şimdiden kılacağınız namazları ve yapacağınız ibadetleri Allah kabul eylesin.

Miraç Gecesi kılınacak namazlar ve tarifleri aşağıdaki gibidir:

[12 REKATLIK NAMAZ]

1-) Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh) 'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb'de bir gece vardır ki onda amel edene, 100 senelik haseneler yazılır. O, Receb'in bitmesine üç gece kaladır. Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta 1 Fatiha ve Kur'an'dan bir sûre okur, her 2 rekatta oturup teşehhüd (tahiyyat ve salli-barik) okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere :

[Sübhanellahi velhamdülillahi velê ilêhe illallahu vellahuekber]

Anlamı : 'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiç bir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür.' deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, akabinde de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e 100 defa salat okursa ve ardından bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir mâsiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Te'ala onun bütün dualarını kabul eder."

(Kaynak : el-Beyhakî, Fezâilü'l-evkât - Şu'abü'l-iman - İbnü Asâkir, el-Emâlî, Fazlu Receb)

[2 REKATLIK NAMAZ]



2-) "Her kim, Recep ayının 27. gecesi 2 rekat kılıp her bir rekatta 1 Fatiha ve 20 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Surelerini okur, namazı bitirince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e 10 kere salavat getirdikten sonra :

[Allahümme innî eselüke bimuşêhedeti esrârilmühibbîne vebilhalvetilletî hassaste bihê seyyidelmürselîne hîne esraytebihi leyletessêbiı velışrîne enterhame galbiyelhazîne vetucîbe değvetî yâ ekramelekramîn]

derse, muhakkak Allah-u Teâla onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar. (ruhunu öldürmez,i iman nurunu söndürmez.)"

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetü'l mecâlis - el-Hâcce Düriyye Halîl el-Hurfân, el-Fevâidü'l-İlâhiyye el-vâride 'an Hari'l-Beriyye)

[12 REKATLIK NAMAZ]



3-) Muhammed ibni Hatîruddin Hazretleri'nin nakline göre ise; Recebi Şerif'in 27. gecesi yatsıdan sonra 3 selamla 12 rekat kınılır. Yani 4 rekatta bir selam verilir. Kıraat olarak Kur'an-ı Kerim'den kolaya gelen okunabilir. Namaz bitiminde 100 kere:

[Sübhânallahi velhamdülillâhi velâilâhe illallahüvellahüekber. Velâhavle velâguvvete illâbillahil aliyyilazîm]

zikri okunur. Ardından 100 kere:

[Estağfirüllah]

diye istiğfar edilir. Sonra 100 kere de salevat-ı şerife siğalarından herhangi biri okunur. Her kim bunu yapar da ardından secdeye kapanarak Allah-u Te'ala'dan bir hâcetini isterse Allah-u Te'ala onun hacetini görür.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

MİRAÇ GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? (2022 YILI İÇİN)

Yukarıda anlattığımız bu namazlar 27 Şubat Pazar 2022 günü akşam namazı okunduktan sonra kılınmaktadır. 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

