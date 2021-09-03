Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
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Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü

Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de yol kenarında gördüğü kazaya yardım etmek için aracından inen ve kazazedelerin başına su dökmek isteyen bir vatandaş, damacanaları karıştırınca ilginç bir olay yaşandı. Başına su yerine rakı dökülen vatandaş, durumun farkına hastanede vardı.

İzmir'de yol kenarındaki kazayı gören ve yardım etmek isteyen bir vatandaş, aracındaki su damacanasının yerine 5 litrelik ev yapımı rakıyla yardıma kalkışınca ilginç anlar ortaya çıktı. Kazazedeler, üzerlerine dökülen su nedeniyle kısa süreliğine göz yanması yaşandı.

YARALI OLARAK ATLATTILAR

İlginç olay Tire ilçesinde yaşandı. Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan Veysel Aksoy yönetimindeki 35 AFB 576 plakalı araç, refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Veysel Aksoy ve eşi Feyza Aksoy hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Halil Ege, Tuğra-Şura Aksoy ve Nurdane-Furkan Bacaklı ise kazayı yara almadan atlattı.

Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü

YOĞUN ANASON KOKUSU GELDİ

Kazayı gören ve kazazedelere yardım etmek isteyen bir vatandaş da elindeki 5 litrelik damacanadaki sıvıyı su diye kazazedelerin üstüne döktü. Kazazedelerin gözleri yanınca sıvının su olmadığı, ev yapımı rakı olduğu ortaya çıktı. Kazazedelerin başını yıkamak isteyen vatandaş, sıvının yoğun anason koktuğunu fark edilince Veysel ve Feyza Aksoy tarafından uyarıldı. İsmi belirlenemeyen vatandaş, olay yerinden ayrıldı.

Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü

"GÖZLERİM VE DUDAKLARIM UYUŞTU"

Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından o anları anlatan kazazede Veysel Aksoy, "Kazadan sonra yardımsever bir vatandaş yardım amaçlı başıma su yerine rakı döktü. Gözlerimin yandığını ifade ettim ama o anda o vatandaş telaşla bunun farkına varamadı. Daha sonra farkına vardı, ama iş işten geçmişti. Gözlerimde ve dudaklarımda uyuşma oldu. Benimle birlikte eşime ve çocuklarıma da dökülmüş. Oğluma da su sanılarak içirilmiş. Tabii ben burada bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Zaten kimse böyle bir şeyi kasıtlı yapmaz. Şu an Allah'a şükür iyiyiz" dedi.

Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü - Haberler
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