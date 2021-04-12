RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN - Güneydoğu'daki ecdat yadigarı camiler ramazana hazır

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllara meydan okuyan ecdat yadigarı camiler, yürütülen çalışmalarla ramazana hazır hale getirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllara meydan okuyan ecdat yadigarı camiler, yürütülen çalışmalarla ramazana hazır hale getirildi.

Ramazanda vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te aralarında tarihi yapıların da bulunduğu camiler, Kur'an kursları ve mescitlerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Hem yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen, ibadete açık tarihi yapılarda ve diğer camilerde müftülük ve belediye iş birliğiyle ramazan ayı için oluşturulan özel ekipler tarafından genel temizlik yapıldı hem kapalı alanlar hem de avlular dezenfekte edildi.

Çalışmaların salgın tedbirlerine uygun şekilde ramazan boyunca periyodik olarak yapılması planlanıyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da salgın ile mücadele tedbirleri kapsamında camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, AA muhabirine, İslam aleminin ramazan ayını şimdiden tebrik ettiğini, bu ayın hürmetine tüm insanlığın salgından kurtulmasını dilediğini söyledi.

İlde 2 bin, Sur ilçesinde de 250 caminin bulunduğunu dile getiren Fakirullahoğlu, "Bu camilerimiz belediye ve görevli arkadaşlarımız tarafından derinlikli bir temizlik yapılarak cemaat için hazır hale getirildi. Her bir camimiz mimari şaheser nitelikte. Çok yoğun turist ve cemaat akınına uğramakta. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarımız aralıklarla devam edecek." dedi.

Fakirullahoğlu, ilçede tarihi 40 camiden özellikle "İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i" olarak kabul edilen Ulu Cami ile Hazreti Süleyman ve Nebi camilerinin yoğun ziyaret edildiğini aktardı.

İsmail Fakirullahoğlu, ibadet için camilere gelen vatandaşların daha temiz bir ortamda rahat ibadet etmeleri için halı, ayakkabılık, mihrap ve minber kürsüsü gibi her bir noktayı sürekli temizlediklerini belirtti.

Salgın döneminde vatandaşların herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için bu işlemi çok dikkatli yerine getirdiklerini aktaran Fakirullahoğlu, özellikle Ulu Cami, Hz. Süleyman ve Nebi camilerinde vatandaşların dini sorularını yanıtlamak için din hizmeti uzmanlarının bulunacağı fetva bürolarının hizmet vereceğini bildirdi.

Fakirullahoğlu, "Rabb'imden eskisi gibi, sosyal mesafe olmadan, safların sık olduğu, camilerin dolacağı o günlere bizleri kavuşturması için dua ediyorum." diye konuştu.

Mardin

Mardin'de Kovid-19 ile mücadele sürerken ramazanda din hizmetinin aksatılmadan sürdürülmesi için müftülük ve belediye tarafından gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda ramazan ayı için özel ekipler oluşturuldu.

Medeniyetler şehri Mardin'de aralarında tarihi yapıların da olduğu camilerin genel temizliğini yapan ekipler, dezenfeksiyon işlemi yürüttü.

Ramazan ayında ibadete hazır hale getirilen camilerde haftada iki gün temizlik çalışması yapılacak.

Artuklu Belediyesi ekiplerince de tarihi camilerin gül suyu sıkılarak daha güzel kokması sağlanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Cengiz Öztürk, merkez camiler başta olmak üzere bütün camilerin dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Ramazan ayı için özel ekipler oluşturduklarını ifade eden Öztürk, "Haftada 2 veya 3 defa dezenfekte etmeyi planlıyoruz." dedi.

Öztürk, bu dönemde tarihi camilere hem ramazanı hem de turizm sezonunun başlamasıyla turistlerin ilgisinin arttığını aktardı.

Cengiz Öztürk, vatandaşların daha rahat ve huzurlu şekilde ibadet yapabilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Vatandaşlardan Aydın Kaya Yardımcı, ramazanın sağlık ve hayır getirmesini diledi.

Camilerde özellikle son zamanlarda temizlik çalışmalarının yoğunlaştığını gördüklerini belirten Yardımcı, "Valimizden, yetkililerimizden Allah razı olsun. İnşallah gelecek ramazan ayında Allah bu musibeti üzerimizden kaldırır." dedi.

Tarihi camileri gezen Özlem Paşaoğlu da belediye ekiplerinin yaptığı temizliği gördüklerini, bundan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Paşaoğlu, "Ramazan ayı münasebetiyle bütün camilerde hazırlık yapılıyor. Camiler temizlenmiş, gül suyuyla yıkanmış. Mardin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda insanların üzerinden bu musibetin kalkmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Siirt

Siirt'te de tarihi yapıların bulunduğu il genelindeki 623 cami ve mescitte hazırlıklar tamamlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla belediye ekipleri tarafından 892 yıllık Ulu Cami, 116 yıllık Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi ve 1895 yılında yapıldığı bilinen Babuddarp Camisi'nin de aralarında yer aldığı camiler, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'nin en eski camilerinden biri olan ve minaredeki kitabeye göre 1129 yılında yaptırılan, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtan Ulu Cami'nin ayrıca avlusu ve bahçesine de bakım yapıldı.

Tarihi Ulu Cami imamı Nezir Obut, af ve mağfiret ayı ramazanda vatandaşların ibadetlerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli hazırlığın yapıldığını belirtti.

Salgına karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edildiğini dile getiren Obut, "İslam ailemi 11 ayın sultanı ramazanı, Kovid-19 tedbirleri ile karşılamaya hazırlanıyor. Camilerimizde tüm namaz vakitlerinde ibadet yapılabilecek. Öğle namazından sonra mukabeleler okunacak, ikindi namazından sonra vaaz verilecek." dedi.

Obut, tarihi caminin dezenfekte edildiğini, tüm halıların yıkandığını, elektrik ve ses sistemlerine bakım yapıldığını aktardı.

Vatandaşlardan İzzet Üzüm de koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini dileyerek, "Camilerimizde ibadetlerimizi rahat şekilde gerçekleştireceğiz. Camiler dezenfekte edildi. Allah, sağlık, sıhhat verdiği sürece bunları da atlatacağız. Devlet büyüklerimizin maske, mesafe ve temizlik ile ilgili getirdiği kuralları uyguluyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar