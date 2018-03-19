Putin'in Gizli Aşkı Jimnastikçi Anna Kabaeva, Sandık Başında Ortaya Çıktı

Sabah erken saatlerde oy vermeye gelen Kabaeva gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.

Gazetecilerin 'Kime oy verdiniz' soruları karşısında sessizliğini koruyan Kabaeva yanıt vermekten kaçındı.

Ancak daha sonra kullandığı cümleyle seçimlerde kime oy verdiğini belli etti. Kabaeva, "Kesinlikle o kazanacak" ifadelerini kullanarak Putin'i işaret etti.

Eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın uzun süredir Vladimir Putin ile bir ilişkisi olduğu, evlendiği hatta 2 çocuğunun babasının Putin olduğu iddia ediliyordu.

Daha önce parmağında yüzükle görüntülenen Kabaeva, bir kez daha yüzükle görüntülenince Putin iddiaları yine gündeme gelmişti.

Bu görüntüler üzerine Kabaeva ile Putin'in gizlice evlendiği iddia edilmişti.

Vladimir Putin eski eşi Ludmiła Putina'dan 2013 yılında anlaşarak ayrılmıştı. Tam açıklanmasa da bunun sebebinin Alina Kabaeva olduğu söyleniyor.