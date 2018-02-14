Putin ile Görüştüm' Yalanını Söyleyen Bakan İstifa Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğü açıklaması yalan çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, kamuoyundan özür dileyerek istifa ettiğini açıkladı.

Aynı zamanda hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti'nin (VVD) genel başkanlığını da yapan Zijlstra, aktif politikayı da bırakma kararı aldı.

Partisinin 2016'daki kongresinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova dışındaki bir kır evinde görüştüğünü söyleyen Zijlstra, Pazartesi günü konuyu araştıran Volkskrant gazetesine yalan söylediğini itiraf etmişti.

Zijlstra, görüşmede Putin'in Ukrauna, Beyaz Rusya, Baltık ülkeleri ve Kazakistan'ı da içeren bir "Büyük Rusya'yı" hedeflediğini öne sürmüştü.

Böyle bir görüşmeye katılmadığını söyleyen Hollandalı bakan, görüşmenin içeriğini kendisine aktaran kaynağını korumak adına yalan söylediğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından muhalefet partileri Dışişleri Bakanı Zijlstra hakkında gensoru önergesi verdi.

Hollanda Meclisi'nde Salı akşamı yapılacak oturum öncesi bir açıklama yapan Halbe Zijlstra, "Putin'le görüşme yalanı, siyasi hayatımda yaptığım en büyük yanlıştı. Hollanda, bütün şüphelerden uzak bir Dışişleri Bakanı'nı hak ediyor" dedi.

Zijlstra, bakanlıktan istifasını Kral Willem Alexander'e sunma dışında bir seçenek görmediğini vurgulayarak, politikayı da bıraktığını açıkladı.

Zijlstra ile aynı partiye mensup olan Başbakan Mark Rutte ise üzgün. "Halbe, benim için hala 1 numara" diyen Rutte, VVD'yi muhteşem bir şekilde yönettiğini savundu.

Koalisyon ortağı partiler, genel görüşme öncesi açıkça görüş belirtmekten kaçınsa da, haber kaynağını koruma adına yalan söylemesini olumlu bir davranış olarak değerlendirdi.



Zijlstra, yalan söylediği için özür dilese de, bu hem muhalefet partilerini hem de medyayı ikna etmedi. Her iki kesim de, Hollandalı bakanın güvenirliliğini yitirdiğini düşünüyor.

Kamu yayıncılığı yapam Hollanda Televizyonu (NOS), Zijlstra'nın, "sahte haber" tartışmasında Hollanda'yı Rusya karşısında savunmasız duruma düşürdüğünü belirterek, dışişleri bakanının güvenilirliğinin sorgulandığını duyurmuştu.

Muhalefet partileri, Başbakan Rutte'nin bu yalanı ne zamandır bildiğini ve bu gerçeği bilmesine rağmen neden Zijlstra'ya müdahale etmediğini sorguluyor.

Zijlstra'nın, Putin'in Büyük Rusya hedefine ilişkin açıklamasını, daha önce çalıştığı Shell firmasının eski CEO'su Jeroen van der Veer'den duyduğu öne sürülmüştü.

Van der Veer, Salı günü yaptığı açıklamada bu iddiayı doğruladı. Putin ile kendisinin görüştüğünü ve bunu VVD liderine aktardığını söyleyen van der Veer, Zijlstra'nın sözlerini yanlış yorumladığını dile getirdi.

Göreve 100 gün önce başlayan Zijlstra'dan boşalan Hollanda Dışişleri Bakanlığı görevine Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sigrid Kaag vekalet edecek.