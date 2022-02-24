Putin emri verdi, 04:50'de ateş başladı! İşte Rusya'nın Ukrayna'da hedef aldığı kentler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabahın erken saatlerinde yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Savaşı resmen başlatan bu adımın ardından başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde, yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.
Rusya ve Ukrayna arasında son zamanlarda iyice tırmanan gerilim, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasıyla zirveye ulaştı. Dünya liderlerinin yaptığı uyarılar ve yaptırım kararlarına rağmen Rusya yeni bir adım daha attı ve Donbas'a özel askeri operasyon başlattı.
Sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslenen Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatarak, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın askeri operasyonunun Ukrayna'yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu belirten Putin, Ukrayna vatandaşlarına ayrıca seslenerek, "Bugünkü olaylar Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya'nın Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır." dedi.
Ukrayna ordusuna da çağrıda bulunan Putin, askerlerin Kiev'in emirlerini yerine getirmemesini istedi.
Operasyon emrinin verilmesinin ardından, başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlama sesleri duyuldu.
Kiev'de yaşayanların bir kısmı, operasyon kararının ardından şehri terk etmeye başladı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında yükselen patlama seslerinin ve jet uçuşlarının duyulduğu Kramatorsk şehrinde, halkın yaşadığı tedirginlik fotoğraflara yansıdı. Günün ilk saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar ATM önlerinde kuyruk oluşturdu.
Kiev Havalimanı uçuşlara tamamen kapatıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır."
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak" ifadesini kullandı.