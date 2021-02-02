PTT İletişim Bilgileri! PTT Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

PTT müşteri hizmetleri ürün bilgi, iade ve değişim gibi talepler için yardımcı olmaktadır. PTT müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanmak ve taleplerinizi iletmek için paylaşılan tuşlara basabilirsiniz. İşte PTT müşteri hizmetleri, iletişim bilgileri ve adresi hakkında tüm detaylar.

PTT gibi pek çok İnternet sitesinin destek numarasını bulmak kolay değildir. PTT çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek, talep ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir.

PTT MÜSTERİ HİZMETLERİ

Adres : Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06050 Ulus/ ANKARA

Telefon : +90 312 509 50 00

Belgegeçer : +90 312 309 51 44 - 45

Türkiye'nin her yerindentel.png?numaralı telefondan 7 gün 24 saat IVR (sesli yanıt sistemi) ve müşteri temsilcileri aracılığıyla,

İş yerlerimize direkt başvuru yaparak yazılı ve sözlü veya "Öneri ve Şikayet Kutuları'' aracılığıyla,,

www.aloptt.gov.tr adresinden web-chat (canlı destek) sayfasından,

İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için www.aloptt.gov.tr üzerinden işaret dili bilen müşteri temsilcilerimiz aracılığıyla görüntülü görüşme sağlanarak,

İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için "Engelli Dostu Numaralar" projesi kapsamında Şirketimizce tahsis edilen 0312 309 59 13 numaralı SMS hattını kullanarak,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vasıtasıyla, başvurularınızı iletebilirsiniz.

PTTÇAĞRI MERKEZİNİN YAPTIĞI İŞLEMLER

PTT Hizmetlerine dair müşteri bilgilendirmelerinin yapılması ve gerektiğinde söz konusu hizmetle ilgili Çağrı Merkezine yönlendirme yapılması.

Müşterilerimizden gelen talep, bilgi, teşekkür ve şikayetlerin web servis aracılığıyla infoya aktarılması.

PTT Hizmetlerine yönelik bilgi içeren slogan ve anonsların yapılması.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) gereğince, cevaplanan infolara dair günde ortalama 300-350 müşteriye memnuniyet anketi için dış arama yapılması.

POSTA-KARGO

Sipariş alma

Sözleşmeli müşteri sipariş alma

Kayıtlı Gönderi sorgulama (yurtiçi, yurtdışı)

Posta kodu sorgulama

Gönderi teslimat süresi sorgulama

Kargo ve posta gönderi ücreti hesaplama

Sipariş iptali

Sipariş sorgulama

İsimden sorgulama

Yurtdışı teslim süresi

PARASAL POSTA

İPÇ (İnteraktif Posta Çeki)

Güvenlik ayarları sıfırlama

İnternet işlemleri bloke kaldırma

İnternet işlemleri bloke etme

Telefon şifresi değiştirme

Telefon şifresi bloke etme

Telefon şifresi bloke kaldırma ve iptal

Telefon mobil imzasını kaldırmak

Cep PTT

Güvenlik ayarları sıfırlama

Bloke kaldırma

Hesap bilgileri (bakiye) sorgulama

Hesap hareketleri sorgulama

Kredi kesintileri sorgulama

Emekli ödemeleri sorgulama

KPS (Mernis) sorgulama

Talimatlı fatura sorgulama

HGS

HGS hesap bilgisi (bakiye) sorgulama

HGS geçiş bilgisi sorgulama

HGS ihlal bilgisi sorgulama

Kart Numarasından müşteri bilgileri sorgulama

İsim, Soyisim, müşteri numarası, TC kimlik numarasına göre müşteri bilgileri sorgulama

Posta çeki hesap sahiplerinin kart iptalinin sağlanması

Yeni kart basım talebi

Yeni kart talep durumu sorgulama

Yeni kart gönderi takibi

Kart bloke etme

HGS ürün durumu görüntüleme

HGS geçiş hareketleri görüntüleme

HGS ürün hareket listesi

PTT Bonus Kredi Kartı Müşterilerinin Denizbank Çağrı Merkezine yönlendirilmesi

TELGRAF REKLAMASYON

Telgraf kabulü

Çoklu telgraf gönderimi

Telgraf reklamasyonu

KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) İŞLEMLERİ

KEP Hesap Kapatma İşlemleri

KEP Hizmet Bilgisi Verme

Bloke Kaldırma

Güvenlik Ayarlarını Sıfırlama

Elektronik Tebligat Hesabı Kapatma

e-Ticaret-(e PTTAVM) İŞLEMLERİ

Bilgilendirme

e-PTTAVM Çağrı Merkezine yönlendirme

Diğer İşlemler:

Sosyal Medya Takip ve Analizi, Sosyal Medyadan gelen talep ve şikayetlerin cevaplandırılması ya da info sistemine aktarılması.

Çağrı Merkezi web sitesi www.aloptt.gov.tr

www.aloptt.gov.tr üzerinden webchat ile müşterilerle iletişim

0850 222 1 788 numaralı telefon ile işitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için uyumlu cep telefonlarından görüntülü konuşma imkanı

Müşteriye gerektiğinde dış arama ile geri dönüş yapılması