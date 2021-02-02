PTT İletişim Bilgileri! PTT Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?
PTT müşteri hizmetleri ürün bilgi, iade ve değişim gibi talepler için yardımcı olmaktadır. PTT müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanmak ve taleplerinizi iletmek için paylaşılan tuşlara basabilirsiniz. İşte PTT müşteri hizmetleri, iletişim bilgileri ve adresi hakkında tüm detaylar.
PTT gibi pek çok İnternet sitesinin destek numarasını bulmak kolay değildir. PTT çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek, talep ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir.
PTT MÜSTERİ HİZMETLERİ
Adres : Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06050 Ulus/ ANKARA
Telefon : +90 312 509 50 00
Belgegeçer : +90 312 309 51 44 - 45
- Türkiye'nin her yerindentel.png?numaralı telefondan 7 gün 24 saat IVR (sesli yanıt sistemi) ve müşteri temsilcileri aracılığıyla,
- İş yerlerimize direkt başvuru yaparak yazılı ve sözlü veya "Öneri ve Şikayet Kutuları'' aracılığıyla,,
- www.aloptt.gov.tr adresinden web-chat (canlı destek) sayfasından,
- İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için www.aloptt.gov.tr üzerinden işaret dili bilen müşteri temsilcilerimiz aracılığıyla görüntülü görüşme sağlanarak,
- İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için "Engelli Dostu Numaralar" projesi kapsamında Şirketimizce tahsis edilen 0312 309 59 13 numaralı SMS hattını kullanarak,
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vasıtasıyla, başvurularınızı iletebilirsiniz.
PTTÇAĞRI MERKEZİNİN YAPTIĞI İŞLEMLER
PTT Hizmetlerine dair müşteri bilgilendirmelerinin yapılması ve gerektiğinde söz konusu hizmetle ilgili Çağrı Merkezine yönlendirme yapılması.
Müşterilerimizden gelen talep, bilgi, teşekkür ve şikayetlerin web servis aracılığıyla infoya aktarılması.
PTT Hizmetlerine yönelik bilgi içeren slogan ve anonsların yapılması.
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) gereğince, cevaplanan infolara dair günde ortalama 300-350 müşteriye memnuniyet anketi için dış arama yapılması.
POSTA-KARGO
Sipariş alma
Sözleşmeli müşteri sipariş alma
Kayıtlı Gönderi sorgulama (yurtiçi, yurtdışı)
Posta kodu sorgulama
Gönderi teslimat süresi sorgulama
Kargo ve posta gönderi ücreti hesaplama
Sipariş iptali
Sipariş sorgulama
İsimden sorgulama
Yurtdışı teslim süresi
PARASAL POSTA
İPÇ (İnteraktif Posta Çeki)
Güvenlik ayarları sıfırlama
İnternet işlemleri bloke kaldırma
İnternet işlemleri bloke etme
Telefon şifresi değiştirme
Telefon şifresi bloke etme
Telefon şifresi bloke kaldırma ve iptal
Telefon mobil imzasını kaldırmak
Cep PTT
Güvenlik ayarları sıfırlama
Bloke kaldırma
Hesap bilgileri (bakiye) sorgulama
Hesap hareketleri sorgulama
Kredi kesintileri sorgulama
Emekli ödemeleri sorgulama
KPS (Mernis) sorgulama
Talimatlı fatura sorgulama
HGS
HGS hesap bilgisi (bakiye) sorgulama
HGS geçiş bilgisi sorgulama
HGS ihlal bilgisi sorgulama
Kart Numarasından müşteri bilgileri sorgulama
İsim, Soyisim, müşteri numarası, TC kimlik numarasına göre müşteri bilgileri sorgulama
Posta çeki hesap sahiplerinin kart iptalinin sağlanması
Yeni kart basım talebi
Yeni kart talep durumu sorgulama
Yeni kart gönderi takibi
Kart bloke etme
HGS ürün durumu görüntüleme
HGS geçiş hareketleri görüntüleme
HGS ürün hareket listesi
PTT Bonus Kredi Kartı Müşterilerinin Denizbank Çağrı Merkezine yönlendirilmesi
TELGRAF REKLAMASYON
Telgraf kabulü
Çoklu telgraf gönderimi
Telgraf reklamasyonu
KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) İŞLEMLERİ
KEP Hesap Kapatma İşlemleri
KEP Hizmet Bilgisi Verme
Bloke Kaldırma
Güvenlik Ayarlarını Sıfırlama
Elektronik Tebligat Hesabı Kapatma
e-Ticaret-(e PTTAVM) İŞLEMLERİ
Bilgilendirme
e-PTTAVM Çağrı Merkezine yönlendirme
Diğer İşlemler:
Sosyal Medya Takip ve Analizi, Sosyal Medyadan gelen talep ve şikayetlerin cevaplandırılması ya da info sistemine aktarılması.
Çağrı Merkezi web sitesi www.aloptt.gov.tr
www.aloptt.gov.tr üzerinden webchat ile müşterilerle iletişim
0850 222 1 788 numaralı telefon ile işitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için uyumlu cep telefonlarından görüntülü konuşma imkanı
Müşteriye gerektiğinde dış arama ile geri dönüş yapılması