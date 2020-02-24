Psikolog Dr. Guy Winch: "Kaliteli iletişim duygusal bağışıklığımızı güçlendiriyor"

24.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:18

Dünyaca ünlü Psikolog Dr. GuyWinch, Lipton ile yürüttüğü uluslararası iş birliği kapsamında İstanbul'a geldi. Dr. Winch, birbirimizle kurduğumuz kaliteli iletişimin duygusal bağışıklığımızı güçlendirerek hayatımıza değer kattığını ifade ederken 15 dakikalık kaliteli bir sohbetin bile olumlu etkilerini hissettiğimizi söyledi.



Dünya çapında gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarıyla kaliteli iletişimin önemine dikkat çeken Lipton, küresel çalışmaları için iş birliği yaptığı duygusal sağlık alanında uzman psikolog Dr. Guy Winch'i İstanbul'da ağırladı. Dünyanın en ilham verici konuşmacıları arasında yer alan ve kitapları 26 dile çevrilen Dr. Guy Winch, gerçekleştirilen toplantıda Lipton'un Türkiye de dahil farklı ülkelerde ve farklı kültürel yapılarda gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Lipton'un Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştireceği ve kaliteli iletişim kavramının Türkiye'deki yansımalarını derinlemesine inceleyecek olan çalışmalara da katkı sağlayacak olan Dr. Winch, ayrıca Uzman Psikolog Zeynep Selvili Çarmıklı'nın moderatörlüğünü üstlendiği bir oturumda kaliteli iletişimin duygusal sağlık açısından önemini anlatacak.



Kaliteli iletişimin hayata karşı duygusal bağışıklığımızı güçlendirdiğini ifade eden Dr. Winch, "İnsanlar sosyal varlıklardır. Bir gruba ait hissetmek ve insanlarla anlamlı bağlar kurmak doğamızda var. Bu bağların derinliği, yani kalitesi duygusal sağlığımız için değer oluşturur. Kaliteli iletişim en basit anlatımıyla duygularımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi birbirimizle paylaştığımız, kendimizi karşımızdaki insana daha yakın hissettiğimiz ve bize iyi hissettiren iletişimdir. Tamamen anda olduğumuz, karşımızdakini dinlediğimiz ve derinlemesine sohbet ettiğimiz en az 15 dakikalık bir kaliteli iletişim bile duygusal sağlığımıza çok önemli katkılar sağlayabilir. Bu noktada kültürel ritüeller iyi bir araç olabilir. Çay firmasının küresel araştırmaları da en yüksek oran Türkiye'de olmak üzere pek çok ülkede bir çay eşliğinde sohbet etmenin insanlara iyi hissettirdiğini gösteriyor" dedi.



Duygusal sağlığın en az fiziksel sağlık kadar önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Winch, "Tıpkı fiziksel sağlığımızı korumak için çabaladığımız gibi duygusal sağlığımızı da kontrolümüz altında tutmamız gerekiyor. Çay firmasıyla ile tüm dünyada farkındalık oluşturmaya çalıştığımız da tam olarak bu: İnsanların duygusal bağışıklıklarını daha güçlü kılan kaliteli iletişimi bir öncelik haline getirmesi" şeklinde konuştu.



Unilever Çay Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Göze İşcanise "Hayatlarımız çok yoğun. Bu sebeple çoğu zaman hayatımıza anlam katacak değerli anları farkında olmadan kaçırabiliyoruz. Bu yüzden Lipton olarak günlük telaşlar arasında yüzeysel düzeyde kalan bu ilişkilere dikkat çekmeyi ve insanlara hayatlarında kaliteli iletişime daha fazla yer vermeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.



Çayın insanların zihninde 'sohbet' ile eş anlamlı olduğunu söyleyen İşcan, "Çayın sosyalleştirme noktasındaki gücünü kullanarak 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz "Konuşalım Artık" kampanyamıza bu yıl da "Biraz da seni konuşalım artık" diyerek devam ediyoruz. Hedefimiz insanların duygusal sağlıkları için büyük önem taşıyan kaliteli iletişim konusunda farkındalıklarını artırmak ve bu alana daha fazla yatırım yapmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.



10 kişiden 9'u bir çay eşliğinde edilen sohbetin kaliteli iletişimi desteklediğini söylüyor



Lipton'un 9 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'de insanların arkadaşları ve aileleriyle zaman geçirmeyi çok önemsediklerini gösteriyor. Buna karşılık insanların yüzde 42'si ilişkilerinin yüzeysel düzeyde kaldığını söylüyor. Araştırmaya göre Türkiye'de insanların yüzde 89'u arkadaşlarıyla bir bardak çay eşliğinde sohbet etmenin kaliteli iletişim için ortam sağladığını, 10 kişiden 9'uise sohbet esnasında karşımızdaki kişinin hayatına gerçekten ilgi göstermenin kaliteli iletişim için önem taşıdığını söylüyor. Araştırmanın yapıldığı tüm ülkeler arasında en çok Türkiye'deki insanlar yeni arkadaşlar edinmenin önemli olduğunu düşünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA