Prof. Dr. Uğur Batı kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Uğur Batı kaç yaşında, biyografisi nedir?

Prof. Dr. Uğur Batı bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk oluyor. Uğur Batı'nın paylaşacağı bilgileri merakla bekleyen seyirci aynı zamanda Profesör doktorun hayatı hakkında bilinenleri de merak ediyor. Peki, Prof. Dr. Uğur Batı kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Uğur Batı kaç yaşında, biyografisi nedir? Uğur Batı hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Uğur Batı bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk oluyor. Uğur Batı'nın paylaşacağı bilgileri merakla bekleyen seyirci aynı zamanda Profesör doktorun hayatı hakkında bilinenleri de merak ediyor. Peki, Prof. Dr. Uğur Batı kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Uğur Batı kaç yaşında, biyografisi nedir? Uğur Batı hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. UĞUR BATI KİMDİR?

Prof.Dr..Uğur Batı, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uğur Batı, aralarında çok satanlar da olan 19 kitabın yazarıdır. Aynı zamanda her biri 5 yılı aşkın olmak üzere düzenli olarak dünyanın önde gelen dergilerinden Harvard Business Review Türkiye, Bloomberg Businessweek Türkiye, BrandMap, Grafik Tasarım ve Milliyet.com.tr gibi yayınlarda köşe yazarlığı yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesinde lisans eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinde yaptığı 3 yüksek lisans sonrası da Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri anabilim dalında tezini tamamlayan Uğur Batı, göstergebilim, retorik ve dilbilim üzerinden ikna edici iletişim konuları üzerine çalıştı. Yeditepe Üniversitesinde İngilizce İşletme Yönetiminde yaptığı yüksek lisansında çift anadal yaptı. Genel MBA derecesini alırken örgütsel davranış, pazarlama yönetimi derecesini elde etti, grup dinamikleri içinde karar alma, motivasyon ve birliktelik kültürünü çalıştı.

Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim dalında iletişim bilimleri doktorası yaptı. Marka topluluklarında grup davranışı, sadakat, grup hiyerarşisi, birliktelik dinamikleri gibi konuları davranış bilimi, göstergebilim ve etnografi üzerinden çalışmalar yürüttü. İstanbul Üniversitesi'nin açtığı 1,5 yıllık pedagojik formasyon programını tamamladı. Daha sonra ABD Harvard Üniversitesi'nde öğrenme, liderlik gibi dersler aldı, Harvard Üniversitesi "Ancient Masterpieces of World Literature" programını tamamlayıp, üniversitenin hikaye anlatıcılığı ve yazarlık diplomasını kazandı.

Uğur Batı akademisyen olarak 2 ayrı dönemde toplam 8 yıl Yeditepe Üniversitesinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak görev aldı, profesörlüğünü 2017 yılında Okan Üniversitesi'nde görev yaparken elde etti. Değişim programları ve Erasmus programları ile de dersler verdi.

Toplamda 19 kitabı bulunan Batı'nın kitapları 60 üzerinde üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor. Kitapları Alfa, Everest Yayınları, Media Cat, Doğan Kitap, Destek Yayınları ve Kara Karga gibi Türkiye'nin en önde gelen yayınevlerinden çıkmıştır.

Kitaplarından bazıları şunlar: Reklamın Dili, Marka Yönetimi, Enneagram İle Kişilik Analizi, Kendine İyi Bak, Dijital Oyunlar, Tüketici Davranışları, Marka Tasarımı ve İletişimi Uygulamaları (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Tek Yazarlı Ders Kitabı), Markethink ya da Farkethink, Ben Bilmem Beynim Bilir, Sinaps, Kusursuz Kararlar Vermek.

Kurgu alanındaki kitapları şöyle: Azraa-eel Menkıbeleri adlı romanı, Aşkın Karanlık Yüzü, Karanlık Yılbaşı Hikâyeleri ve Anadolu Korku Öyküleri III.

Ulusal ve uluslarası dergilerde yüz civarında bilimsel makalesi olan Batı'nın SSCI, AH&CI ve alan endeksli pek çok makalesi de bulunuyor. Akademide yaygın olduğu üzere tüketici karar bilimi, ikna süreçleri, davranış bilimleri ve nöropazarlama alanında disiplinlerarası çalışmalar yapan Prof.Dr. Uğur Batı, bu konularda Türkiye'de laboratuvar çalışmaları yapan önde gelen akademisyenler arasındadır. Dünyanın ilk nöropolitik kitabını kaleme aldı. Oy verme davranışları üzerine 25 milyon satır EEG verisi, GSR verisi ve FACS verisi çalışan Batı'nın kitabı New York Times, The Times gibi uluslararası gazetelere konu oldu. Bu kitap mevcutta uluslararası bir yayınevi tarafından yayına hazırlanmaktadır. Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Batı, 3. Nörobilim kongresi düzenleyicisi ve kongre başkanlığı görevlerini de yürüttü.

Öğrencilik sürecinde başladığı reklamcılıkta bugün, profesyonel kariyerinde pek çok ulusal ve uluslararası marka için reklamlar yazarak, stratejiler geliştiren ödüllü bir reklamcı oldu. Reklam Yaratıcıları Derneği Başkan Yardımcılığını uzun yıllar yürüttü. Telsim, Rumeli Telekom gibi firmalarda marka uzmanlığı, Gode İstanbul'da yaratıcı yönetmenlik, son olarak da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan, Borsa İstanbul'a geçiş sürecini marka, kurumsal iletişim tarafında yönetti ve 4 yıl boyunca kurumda marka ve kurumsal iletişim müdürlüğü görevlerinde bulundu. Süreçte Shell, Telsim, Dalgakıran Kompresör, Lauren ve daha pek çok ulusal ve uluslararası markanın danışmanlığını da yapan Batı, kariyerinde farklı Avrupa Birliği Projelerini yürüttü, ayrıca Dünya Bankası projelerinde yönetici olarak görev aldı.

Borsa İstanbul markasının, adından başlayarak fikir ve uygulama lideri olarak çalışan, uluslararası ortaklıklar, farklı piyasalar, uluslararası marka yönetimi konusunda görevler yaptı. Borsa İstanbul'u reklam eşdeğeri, medyada temsili konularında 3 yıl üst üste lider yapan Batı, kurum bünyesindeki Sürdürülebilirlik Endeksi, Kurumsal Yönetim Endeksi ve Özel Pazar gibi birimlerin kurulmasında da rol aldı.

Uluslararası pek çok üniversite söyleşileri ve konferansa eğitimci ve keynote speaker olarak katıldı, Haberglobal'de yayınlanan 20 bölümlük "Uğur Batı ile Aklın Sınırları" belgeselini hazırladı ve yazarlığını, anlatıcılığını, yaratıcı yönetmenliğini yaptı. Prof.Dr. Batı yıllar içerisinde CNN Türk, Star TV, Habertürk TV, Bloomberg TV, NTV, TV 8, Haberglobal, Kanal D ve pek çok farklı kanalda programlarda katılımcı olarak yer aldı.

Sanat alanında çalışmaları bulunan ve ressam olarak Kenan Işık ile birlikte kişisel sergileri olan Uğur Batı, ressam Devrim Erbil'in sergi küratörü olarak da görev yaptı ve ressam hakkında "Seyrüsefer" ve "O Meftunu Olduğunuz Mavi" isimli kurgu kitaplar da kaleme aldı. Bir diğer önemli ressam Yalçın Gökçebağ ile de çeşitli çalışmalar yürüten Batı'nın karma sergilerde de eserleri sergilendi.

PROF. DR. UĞUR BATI KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Uğur Batı 1975 doğumlu olup 46 yaşındadır.