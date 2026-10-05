Haberler

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'ın deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Maç sonunda rakip futbolcularla tartışan Arda Güler'in yanına yalnızca İlhan ve Deniz'in koşması büyük tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından futbolseverler, "Arda yalnız kalırken neredeydiniz?" ve "Bu takıma ne oldu böyle?" yorumlarında bulundu.

  • A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
  • Karşılaşmanın son bölümünde Arda Güler ile Nathan Ngoy arasında tartışma yaşandı.
  • Tartışma anında Arda Güler'in yanına yalnızca İlhan ve Deniz'in koştuğu görüntülendi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın son bölümünde Arda Güler ile Nathan Ngoy arasında tartışma yaşandı.

ARDA'NIN YANINA SADECE İLHAN VE DENİZ KOŞTU

Karşılaşmanın ardından yaşanan tartışmaya ilişkin yeni görüntüler günler sonra ortaya çıktı. Arda Güler'in Nathan Ngoy ile karşı karşıya geldiği anlarda takım arkadaşlarının büyük bölümünün genç futbolcunun yanına gitmemesi dikkat çekti. Görüntülerde Arda Güler'in rakip futbolcuyla tartıştığı sırada yanına yalnızca İlhan ve Deniz'in koştuğu görüldü.

"ARDA YALNIZ KALIRKEN NEREDEYDİNİZ?"

Görüntülerin geniş kitlelere ulaşmasının ardından çok sayıda futbolsever, Arda Güler'in tartışma sırasında yalnız kalmasına tepki gösterdi. "Arda yalnız kalırken neredeydiniz?", "Bu takıma ne oldu böyle?" ve "Kavgaya giren takım arkadaşını yalnız bırakmak... Bu takım harbiden ölmüş" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o kavgadan kareler;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

Kızının gözü önünde öldürmeye kalktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
2 saat kaçabildi! Bir kişiyi öldüren şüpheli restoranda yakalandı

Eline geçirdiği bıçakla dehşet saçtı! Kaçışı sadece iki saat sürdü
Almanya, Yunanistan karşısında istediğini alamadı

Bu takımın hali ne olacak?
Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu