Prof. Dr. Teoman Duralı'ya taziye mesajları

PROF. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın 74 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok bakan ve siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.

Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti. Prof.Dr. Duralı'nın hayatını kaybetmesinin ardından bakanlar ve siyasetçiler sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Duralı için "Fikir namusunun abidelerindendi" diyerek yayımladığı taziye mesajında "Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı Hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak" ifadelerini kaydetti.