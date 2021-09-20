Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir

BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, kasım ayında müsilajın tekrarlayabileceği uyarısında bulunarak, "Sorunu oluşturan koşullar devam ediyor. Müsilaj, temmuz ayı sonu itibarıyla, araba büyüklüğündeki parçalarla, denizin dibinde toplandı. Dalga hareketleri ve akıntıyla daha da derinlere sürükleniyor. Müsilajın parçalanması sonucu ortaya çıkan inorganik besin elementleri, yeni bir oluşum için suda zemin hazırlıyor. Bunun için kasım ayına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı sorunu bu aylarda tekrar yaşayabiliriz" dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı. Geçen yıl kasım ayında müsilaj uyarısı yaptığını kaydeden Sarı, koşulların devam ettiğini ve kasım ayında tekrarlayabileceğini kaydetti.