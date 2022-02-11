Prof. Dr. Sakarya: Covid-19'un hafif ya da ağır seyrinde genetik faktörler etkili

SAKARYA (DHA) - ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Ailelerinde Covid-19'a yakalanıp kurtulamayan kişiler var. Hastalığı çok hafif seyirle bile gelse, aşı da yaptırmış olsalar o kişiler hayatını kaybedebiliyor. Ailede Covid-19 nedeniyle ölmüş anne, baba, kardeş varsa hastalığa yakalanan kişilerin çok fazla dikkatli olması gerekiyor. Bunun nedeni tamamen genetik yatkınlık" diye konuştu.

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, koronavirüs aşısı olunsa bile virüsün bulaştığı bazı kişilerin hafif belirtilerle, bazılarının ise çok ağır bir şekilde hastalığı atlatıp hatta hayatını kaybetmesinde belirleyici unsurun genetik faktörler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sakarya, "Ailede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş bir anne, baba ya da kardeş öyküsü varsa kişinin durumu başta çok iyi olmasına rağmen hasta kurtulamayabiliyor. Bu nedenle aşı da olsa kişinin genetik yatkınlığı belirleyici oluyor" dedi.

Covid-19'un seyrinin kişiden kişiye değişmesinin nedenini de açıklayan Prof. Dr. Sakarya, "Bunun genetik yatkınlıkla ilişkisi var. Mesela bazı hastalar geliyor. Ailelerinde Covid-19'a yakalanıp kurtulamayan kişiler var. Hastalığı çok hafif seyirle bile gelse, aşı da yaptırmış olsalar o kişiler hayatını kaybedebiliyor. Ailede Covid-19 nedeniyle ölmüş anne, baba, kardeş varsa hastalığa yakalanan kişilerin çok fazla dikkatli olması gerekiyor. Bunun nedeni tamamen genetik yatkınlık" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel