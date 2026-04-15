Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, koleksiyon meraklılarını yakından ilgilendiren özel bir satış için hazırlıklarını tamamladı. İki yılda bir sınırlı sayıda üretilen “Tedavül Para Seti” yarın saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacak.

2025 YILINA AİT TÜM PARALAR SETTE YER ALIYOR

Darphane tarafından yayımlanan resmi bültene göre, 2025 yılına ait tüm madeni paraların “çil” kondisyonlu örneklerinin yer aldığı set, ayrıca yalnızca bu koleksiyona özel basılan “Darphane Parası” ile birlikte satışa çıkacak.

SADECE 5 BİN ADET ÜRETİLDİ

Dünya genelinde sadece 5 bin adetle sınırlı olan setin satış fiyatı 800 TL olarak açıklandı. Sınırlı üretim nedeniyle her yıl büyük ilgi gören setin, satışa çıkar çıkmaz tükenmesi bekleniyor.

KOLEKSİYON PİYASASINDA YÜKSEK TALEP

Geçmiş yıllarda benzer setlerin kısa sürede tükenmesi ve ikinci el piyasada değerinin hızla artması, bu yılki satışa olan ilgiyi daha da artırdı. Uzmanlar, sınırlı sayıda üretilen bu tür koleksiyon parçalarının zamanla değer kazanabileceğine dikkat çekiyor.

