Prof. Dr. Pamir: Hatay'dan çıkartılan 200 mozaik eser yurt dışında sergileniyor

M.Ö. 300'lü yılların başında Büyük İskender'in komutanlarından Seleucus Nikator tarafından kurulan ve nüfus bakımından Roma İmparatorluğu'nun 3'üncü büyük şehri olarak bilinen Hatay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Sergileme alanı olarak dünyanın en büyük mozaik müzesini içinde barındıran kentteki kazılarda ortaya çıkarılan yüzlerce eser, yurt dışındaki farklı müzelerde sergileniyor.