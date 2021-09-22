Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz - Haberler
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Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'ta meydana gelen 4.3 ve Malatya'daki 3.3 büyüklüğündeki son depremleri yorumladı. Tokat'taki deprem için "Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz" ifadelerini kullanan Görür, Malatya depremi içinse "Bu bölgede gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz" dedi.

MALATYA (Haberler.com) - Bilim Akademi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat ve Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

BÖLGEDEKİ SON DEPREM 1893 YILINDA

Malatya'daki depremin fay zonunda olduğunu, bu zonun Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile olan kesişim bölgesinde yer aldığını belirten Görür, "Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde (Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz" dedi. Görür, söz konusu bölgede en son meydana gelen depremin 1893 yılında olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruzNaci Görür'ün Malatya depremini değerlendirirken paylaştığı harita.

"TOKAT'TA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Tokat'taki Niksar ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Görür, "Bu deprem malüm, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruzNaci Görür'ün Tokat depremini yorumlarken paylaştığı harita.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
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Haber: Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz - Haberler
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