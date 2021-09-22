Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

MALATYA (Haberler.com) - Bilim Akademi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat ve Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

BÖLGEDEKİ SON DEPREM 1893 YILINDA

Malatya'daki depremin fay zonunda olduğunu, bu zonun Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile olan kesişim bölgesinde yer aldığını belirten Görür, "Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde (Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz" dedi. Görür, söz konusu bölgede en son meydana gelen depremin 1893 yılında olduğunu belirtti.

Naci Görür'ün Malatya depremini değerlendirirken paylaştığı harita.

"TOKAT'TA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Tokat'taki Niksar ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Görür, "Bu deprem malüm, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz" dedi.

Naci Görür'ün Tokat depremini yorumlarken paylaştığı harita.

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