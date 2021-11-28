Prof. Dr. Kurugöl'den 'yeni varyant' uyarısı: Aralık ve ocakta büyük artış olabilir

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 'Nu' adıyla da anılan 'B1.1.529' varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekip, "Salgın sürüyor, yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük artış olabilir" dedi.

Covid-19 salgınında bugüne kadar tespit edilen, 'en çok mutasyona uğramış varyant' olarak da bilinen 'Nu' varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, daha önce yine Güney Afrika'dan çıkan 'Beta' gibi aşılara, antikorlara ve ilaçlara daha dirençli olma, bağışıklık sisteminden de kaçma olasılığı bulunduğu için yeni varyantın kaygı verici olduğunu söyledi. 'Nu' varyantı için alınması gereken önlemlerin diğerlerinden çok da farklı olmadığına dikkat çeken Kurugöl, "Elimizdeki silahlar belli. İlki aşı diğerleri maske, mesafe ve el temizliği. Son günlerde maalesef maske kullanımına daha az önem veriyoruz. Daha çok önem vermeliyiz. Aşılanmalı, kurallara uymalıyız. Ülkemizde salgın bitmiş havası var. Oysa salgın sürüyor, her gün 200'den fazla canımızı yitiriyoruz. Yeni önlemler almazsak yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük bir artış olabilir. Güney Afrika ve bazı ülkelerden ülkemize girişler yasaklandı. Bu çok doğru. Ayrıca bu ülkelerden son 2 hafta içinde gelenlerin saptanıp test yapılarak karantinaya alınması gerekiyor" diye konuştu.