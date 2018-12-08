"Adet Olmak Hastalıktır" Dediği İddia Edilen Profesör, Görevden Alındı

İzmir Güzelbahçe'de müftülük tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Adet olmak hastalıktır, tedavi edilmelidir" dediği ileri sürülen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. İbrahim Emiroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevinden alındı.

SÖZLERİ REKTÖRLÜĞÜ DE RAHATSIZ ETTİ

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun konuşmasında yer verdiği iddia edilen sözleri rektörlüğü de rahatsız ettiği ifade edilen açıklamada, "Dokuz Eylül Üniversitesi, Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, 22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen bir konferansa, Rektörlüğümüzden izin almadan ve Rektörlüğümüzü bilgilendirmeden konuşmacı olarak katılmıştır. Konferans kapsamında Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun konuşmasında yer verdiği iddia edilen bazı ifadeler yerel ve ulusal basında yer almıştır. Bu durum tüm kamuoyunun tepkisini çektiği gibi Rektörlüğümüzü de rahatsız etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'GEÇMİŞTE DE BENZER HADİSELER YAŞANDI'

Yapılan açıklamada "İddia sahipleri savcılığa suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşımışlardır. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden başlayan protestolar, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan gösterileri beraberinde getirmiş, bu esnada Prof. Dr. Emiroğlu'nun oda kapısına ve dış duvarlarına eleştirel yazılar ve notlar bırakılmıştır. Bu gösterilerin de basında geniş yer bulmasıyla birlikte ulusal çapta bir tepki oluşmuş ve üniversitemize çok sayıda yazılı dilekçe ve sözlü şikayet ulaştırılmıştır. Bu şikayetler, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ile ilgili olarak geçmişte de benzer hadiseler yaşandığına dair bilgiler içermektedir" denildi.

İbrahim Emiroğlu

"GÖREVİNDEN ALINDI"

Konunun geldiği noktanın üniversitenin kurumsal kimliğine zarar verir boyuta vardığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Mevzuat çerçevesinde üniversitemiz içerisinde de bir inceleme/soruşturma başlatılmış ve Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, hem hukuki sürecin selameti hem de kurumsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması için merkez müdürlüğü görevinden alınmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi, kurulduğu günden beri, köklü geçmişinden aldığı güçle, akıl ve bilimin ışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde başarılara imza atmış, varlığını Türkiye'nin ilerleyişine vakfetmiş, sayısız bilim insanı yetiştirmiş ve 3 bin 500'ü aşkın akademik personeli bulunan çok büyük bir eğitim kurumudur. Üniversitemiz kimliğini taşıyan her öğretim üyesinin; kamusal alanda ve halka açık etkinliklerde düşüncelerini ifade ederken sağduyulu davranması beklenmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, anayasaya bağlı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı bir eğitim kurumudur. Mensuplarından da aynı hassasiyetleri göstermesini istemektedir."

'EMİROĞLU'NUN SÖZLERİ GÖRÜŞÜMÜZÜ ASLA YANSITMAMAKTA'

"Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu tarafından sarf edildiği iddia edilen sözler, başta Rektörlüğümüz olmak üzere herhangi bir akademik veya idari birimimizin görüşlerini asla yansıtmamakta ve Dokuz Eylül Üniversitesini hiçbir şekilde bağlamamaktadır. Bununla birlikte üniversitemizin; hakkında çok sayıda yazılı dilekçe ve geçmiş ders anlatımlarıyla ilgili sözlü şikayetler bulunan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ile ilgili kamuoyu tepkileri ve farklı illerde yapılan gösteriler karşısında kayıtsız kalması söz konusu değildir. Bu noktada üniversitemiz, gereken her türlü tedbiri almaktan ve gerekli adımları atmaktan geri durmayacaktır. Söz konusu iddialar, bağımsız yargıya taşınmış ve hukuki bir sürecin parçası haline gelmiştir. İzinsiz toplantı ve gösterilerle bu süreci saptırmaya çalışmak son derece yanlıştır. Konu, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından aydınlığa kavuşacaktır."

EMİROĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Emiroğlu'nun "Kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar. Devrimcilerin hayvani duyguları vardı, hayvan gibi saldırırlar. Ama k…larına tekmeyi yer otururlar. LGBT'liler (lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender) masum gibi gösteriliyor, onların tedavi olması lazım. Laiklik en büyük tehlikedir" gibi ifadeler kullandığı iddia edilmişti.