Prof. Dr. Ateş Kara: Alınan kararlarının etkisini 7-10 gün içinde göreceğiz
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Prof. Dr. Ateş Kara: Alınan kararlarının etkisini 7-10 gün içinde göreceğiz

18.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:37
Prof. Dr. Ateş Kara: Alınan kararlarının etkisini 7-10 gün içinde göreceğiz

Cuma gününden itibaren Türkiye'de yeni Covid-19 önlemleri başlıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, önlemlerin etkisinin en erken 7 ila 10 gün sonra görülmeye başlanacağını belirtti.

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dün yeni tedbirler açıklandı. Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak tedbirlere göre bazı iş yerlerinin kapatılması ve hafta sonu sokağa belirli saatler aralığında çıkılmasına karar verildi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, alınan önlemlerin etkisinin en erken 7 ila 10 gün sonra görülmeye başlanacağını belirterek, uyarılarda bulundu.

Birgün'ün haberine göre, alınan yeni tedbirleri değerlendiren Ateş Kara, şunları söyledi:

''Evimizde de bizim bu soğuk ayları bireysel geçirmeye dikkat etmemiz lazım. Rakamların büyüyor olması gerçekten tedirginlik yaratıyordu, uzunca bir zamandır var. Bizim rakamlarımızın yükseliyor olması önemli ama kayıplarımız yükseliyor.

Kayıpları önleme şansımız maske ve mesafeye dikkat edersek olabilir. Bir kayıplarımızın yükselmesi, ikincisi bu salgın döneminde de sağlık hizmetlerinin verilebilirliğinin devam etmesi. Belli bir noktadan sonra hastanelerin yatakları dolmaya başladıkça, gelen hastaların sayısı hızla artarken istediğiniz şekilde hizmet vermeniz mümkün olmuyor. Bizim hep birlikte bu dönemde bu sayıyı kayıplarımız için, ya da sağlık personeli için değil geleceğimiz olan çocuklar için de. Sayılar o kadar yükseldi ki çocukların okula gidişine de engel olmaya başlıyor.

Rakamsal değerleri söyleyebilme şansım yok. Ankara örneğinden gidecek olursak yaz ayları bizi açımızdan avantajdı. Açık havadaydık, virüsün bulaşma şansı azdı.

Kış aylarında ısı düştüğünde bu süre bir kaç dakikaya düşüyor. Yaz aylarında Ankara'daki vakaların büyük bir kısmının düğün mevsimi ile ilişkili olduğunu gördük. Ankara'da insanlar sokakta maskeye dikkat ediyordu ama biraraya geldiklerinde lokanta, kafelerde oturma süreleri uzamıştı. Temaslıları incelediğimizde buraların odak olduğunu gördük. Avrupa'ya baktığımızda birinci odak lokanta ve kafeler. Masalar arasındaki mesafeyi bir metre üzerine çıkartamıyorsak, çapraz oturamıyorsak, genel olarak geçirdiğimiz süreyi bir saatin altına indiremediğimizde lokanta ve kafelerin saatleri de kısıtlandı.

Biz yaz aylarındaki avantajı iyi kullanamayınca bizim odalara girip camları kapatmaya başladığımızda sayılarda yükselme oldu.''

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