Prens Harry ile Meghan Markle'a güzel haber: Lilibet taht sırasına resmen girdi

LİSTEYE LILIBET DE GİRDİGeçtiğimiz 4 Haziran'da, ABD'nin Santa Barbara kentinde dünyaya gelen ve adını Prens Harry'nin babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth ile annesi Prenses Diana'dan alan Lilibet'e İngiliz kraliyet ailesinin resmi sitesinde bulunan taht sıralaması listesinde yer verildi.

LİSTEYE LILIBET DE GİRDİ

Geçtiğimiz 4 Haziran'da, ABD'nin Santa Barbara kentinde dünyaya gelen ve adını Prens Harry'nin babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth ile annesi Prenses Diana'dan alan Lilibet'e İngiliz kraliyet ailesinin resmi sitesinde bulunan taht sıralaması listesinde yer verildi.

SEKİZİNCİ SIRADA

Doğumunun üzerinden yedi hafta geçmesine rağmen, bu listede Lilibet Diana'nın adının yer almaması merak konusu olmuştu. Sonunda sitede yer alan listenin sekizinci sırasında Lilibet'in adı da yer aldı ve bu konudaki merak da giderilmiş oldu. Buckingham Sarayı'nın sözcüsü listenin periyodik olarak yenilendiğini listenin de bu yüzden geciktiğini belirtti.

CHARLES, WILLIAM VE GEORGE İLK ÜÇTE

Taht sıralamasında Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından oğlu Galler Prensi Charles ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada Cambridge Dükü Prens William, üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada William ve Kate Middleton'ın çocukları George, Charlotte ve Louis yer alıyor.

ONLAR DA LİSTEDE

Prens Harry, taht için altıncı sırada. Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğlu Archie Mountbatten Windsor yedinci, kızı Lilibet Diana ise sekizinci sırada bulunuyor. Dokuzuncu sırada Kraliçe'nin Charles'tan sonra dünyaya gelen oğlu York Dükü Prens Andrew yer alıyor. 10 ve 11'inci sırada ise onun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie yer alıyor. Prenses Eugenie'nin, Jack Brooksbank ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu August, teyzesinin ardından 12'nci sırada.

ÇOCUKLARI, PRENS VE PRENSES DEĞİL

Prens Harry ile Meghan Markle'ın çocukları Archie ile Lilibet, prens ve prenses unvanlarını taşımıyor. Bu da yıllar önce yapılan bir düzenlemeden kaynaklanıyor. Harry ile Meghan'ın çocuklarının prens ve prenses olarak anılabilmesi için dedeleri Prens Charles'ın tahta çıkması gerekiyor. Lilibet Diana, şu anda "otomatik olarak" prenses olamıyor. Tıpkı ağabeyi Archie'nin "prens" unvanını alamadığı gibi. Bunun için belirsiz bir süre beklemesi gerekecek. Üstelik bekleyeceği de bütün aileyi yasa boğacak bir ölüm haberi.

DEDELERİ TAHTA GEÇİNCE Prens Harry ile Meghan Markle'ın kızı Lili'nin "prenses" olabilmesi için dedesi Prens Charles'ın "kral" olarak tahta geçmesi gerekiyor. Yani şu anda tahtta oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata veda etmiş olması. Bu arada daha düşük bir ihtimal ama Kraliçe 2. Elizabeth'in, tahtı kendi isteğiyle oğlu Charles'a bırakması durumunda da Lili, otomatik olarak "prenses" olacak. Tabii ağabeyi Archie de "prens" unvanı alacak. Her ne kadar Lili, henüz prenses değilse de ülkenin tahtı için sekizinci sıraya yerleşti.

YILLAR ÖNCE YAPILAN BİR DÜZENLEME

Peki Prens Harry ile Meghan Markle'ın kızı Lili, neden prenses olamayacak? Aslında bunun nedeni, çok uzun yıllar önce yapılan bir düzenleme. Meghan Markle, her ne kadar Oprah Winfrey röportajında "ten rengi yüzünden Archie'ye prens unvanı verilmedi" demiş olsa da onun da gözden kaçırdığı bir durum var. Zaten, Markle'ın bu açıklaması sonrası birçok kraliyet uzmanı "Bu kuralı Meghan bilmeyebilir ama Harry'nin bilmiyor olması mümkün değil" yorumunu yapmıştı.

DAHA DOĞMADAN BELLİYDİ

Harry ile Meghan'ın Winfrey, röportajının dünyada en çok yankı yaratan iddia "ten renginin koyu olacağı endişesiyle Archie'ye 'prens' unvanı verilmediğini söylemesi oldu. Aslında bu konu Meghan Markle ile Prens Harry'nin ilk bebeklerini bekledikleri açıklandığında da gündeme gelmişti. Archie'nin dedesi Prens Charles tahta geçene kadar "prens" unvanı almayacağı o zaman da konuşulmuştu. İngiliz basını o dönemde bunun nedenini de açıklamıştı.

PRENS YA DA PRENSES UNVANI KİMLERE VERİLİYOR?

BBC'de bu konuyla ilgili yer alan habere göre "Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda. Kral Beşinci George, 1917'de yayınlanan bildirisinde, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı.

MEGHAN SONRADAN HATIRLADI

Görünüşe göre Oprah Winfrey röportajının daha sonraki bir bölümünde Meghan Markle da bu konuda bilgilendirildi ve bu kuraldan söz etti. Markle "Bir adet var... 5. George ya da 6. George hangisi olduğunu unuttum, eğer tahttaki monarkın torunu iseniz prens ya da prenses olabiliyorsunuz" dedi. İşte Kral 5. George'un belirlediği bu kurala göre, dedeleri Prens Charles tahta geçince Archie "prens", Lili de "prenses" olacak. O zaman her ikisi de monarkın, yani tahtta oturan kralın torunları oldukları için bu unvanları alacak.

ONLAR DOĞUŞTAN UNVAN SAHİBİ

Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu George, Charles ve Charlotte'un "prens" ve "prenses" uvnanını doğuştan taşıyor olması ise taht sıralamasıyla ilgili. Prens William, ülkesinin tahtı için babası Prens Charles'ın ardından ikinci sırada geliyor. William'dan sonra taht sırası için çocukları George, Charlotte ve Louis var. Yani üç küçük çocuğun doğumuyla Prens Harry de taht sıralamasında yeğenlerinin altına düştü.

ONLAR BAŞTAN ANLAŞTI

Prens Charles'ın kardeşi Andrew'nun kızları Beatrice ve Eugenie de, taht için Harry'nin de ardında olmalarına rağmen, monarkın torunları oldukları için "prenses" unvanı taşıyor. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Sophie'nin iki çocuğunun da "prens" ve "prenses" unvanı taşımadığını hatırlatalım. Bunun nedeni de oldukça ilginç aslında.

ONLAR 'PRENS' VE 'PRENSES' UNVANI İSTEMEDİ

Her iki çocuk da monarkın yani Kraliçe'nin torunu olarak hakları olan Büyük Britanya prensi veya prensesi unvanını ve buna bağlı olan hitap şekli "Yüce Majesteleri" 'ni kullanabilirler. Fakat daha evlilik yapılırken prens Edward'ın çocuklarının "Yüce Majeste" unvanını taşımayacakları kararlaştırıldı. Onlar daha çok Wessex kontu unvanından gelen nezaket unvanını taşıyorlar. Bu sebeple kızlarına leydi Louise Windsor diye hitap ediliyor, oğulları ise vikont Severn unvanını taşıyor.

Kaynak: Hürriyet