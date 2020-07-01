Posbıyık istihdama yönelik iki proje açıkladı Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık ilçeye yatırım yapması için iki ayrı firma ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık ilçeye yatırım yapması için iki ayrı firma ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu, belediyenin yaptığı hizmetleri anlattı, devam eden projeleri açıkladı.

Başkan Posbıyık, konuşmasında istihdama yönelik 2 müjdeli haber de verdi. "500 kişi istihdam edecek Ferroli'yi Ereğli'ye getirmeye çalışıyoruz" diyen Posbıyık, Antalya'dan sera üreten bir firmanın da Ereğli'ye geldiğini ve çalışmalarına başladığını ifade etti.

"İçkisiz balık evi yapıyoruz"

Başkan Posbıyık, gündem dışı açıklamalarında Erdemir Plajı'nın Barış Plajı olarak halkın hizmetine açtıklarını, Erdemir ofis binası yanında ki alanada içkisiz balık evi projesi yapacaklarını söyledi. Posbıyık konuşmasında "Eski Erdemir Plajı'nı Barış plajı olarak halkımızın hizmetine açtık. Çok güzel oldu, açılışını yapmadık, havaların iyice ısınmasını bekliyoruz. Hep birlikte ileride bir kokteyl vererek açılışını yapacağız. Dışarıdan gelenler de çok beğeniyorlar. Yanında mesire alanımızla birlikte çok güzel oldu. Erdemir ofis binasının yanında bizden önce 2 trilyonun üzerinde bir para harcanarak spor alanı yapılmış. 3 kişi çalıştırıyoruz; yaz aylarında dahi ücretlerini çıkartamıyoruz. Buranın bir kısmında bulunan yeşil sahayı kaldırıp 400 metrekare alan içine içkisiz Balık Evi yapıyoruz. Projeleri bitmek üzere. Su ürünlerinin bulunduğu yere Halk Kafe yapıyoruz. Çok modern bir kafe olacak. Yaz, kış halkımıza hizmet verecek, vatandaşlarımız 1 liraya çaylarını içebilecekler. Orasını halkımızın hizmetine açtıktan sonra Çilek Kafe'yi de ihaleye çıkaracağız" dedi.

"Ata tohumu üretiyoruz"

Belediyenin yaptığı hizmetlerle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Posbıyık şunları söyledi; "İnallı, Osmantepe ve Kestaneci'ye 3 adet su deposu yapıyoruz. İnallı'da 100 metreküp, Osmantepe ve Kestaneci Radar'da yaptığımız 500 metreküplük su depoları bittikten sonra elektrik kesintileri olsa dahi halkımızın suları kesilmeyecek. Elmatepe'de herkes çıktı 'eylem' dedi, sadece lafta kaldı. Arkadaşlarımla birlikte yürekli davranarak buraya sinyalizasyon sistemi kurduk. Echomar hastanesi önüne de kurduk. Buralarda canlarımızı kaybetmiştik. Trafik kazalarının yoğun olduğu bir yerdi. Şimdi de Kepez Solak yol ayrımına sinyalizasyon kurmak için çalışmalara başladık. Delihakkı'da sıkıntılarımız var. Geçtiğimiz dönem icralık araba almışlar, yer olarak Delihakkı'yı göstermişler, hurdalık olmuş orası. Şimdi onları bir yere toparlamaya başladık. Buradaki arsamızda ata tohumu yetiştirmeye başladık. Bunun için ekiplerimizi, Seferihisar, Aydın ve İzmir'e gönderdik. Köylerden de toplayarak ata tohumu üretmek için seramızı kurduk. Çok iyi bir yolda gidiyoruz. 2 sene sonra tohum dağıtmaya başlayacağız. Ata tohumunu köylere, halka dağıtmak tarımı desteklemek gibi bir hedef koyduk. Bu alanı temizledikçe yeni alanlar elde ediyoruz. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerden yolcuların inebilmesi için sanayi girişinde kulübemizi yaptık. Kararın ilçe ve il trafik komisyonundan geçmesi gerekiyordu, geçti. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Cehennemağzı mağaralarında en büyük şikayet gelen turist otobüslerinin park edecekleri, duracakları bir yer sorunu idi. Orada dere ıslahının yapılması lazım. DSİ'nin yapması gerekiyordu, biz üstlendik. DSİ yetkilileri de bize yardımcı oluyorlar. Dere ıslahını yaptıktan sonra turist otobüsleri için durak yapacağız. Orada araçları park edip turistleri indirip, bindirebilecekler."

"Çarpık kentleşmeye karşı Subaşı'na kadar mücavir alan olacak"

İlçenin mücavir alan sınırlarını Subaşı'na kadar genişletmek istediklerini belirten Posbıyık sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Delihakkı bizim gelişmeye açık olduğumuz alan. Ama maalesef görüyorum, mimar ve mühendis arkadaşlarım da beni ikaz ediyorlar. Delihakkı'da da çarpık kentleşme başladı. Onun için karar aldık; bu konuda beni siyasi parti ilçe başkanları ve Kaymakamımız da destekliyor. Delihakkı'yı Subaşı'na kadar çarpık kentleşmeye karşı korumak için mücavir alan içerisine alacağız. İmar zorluğu getireceğiz. Yönetmelikler hazırlandı, ona göre harekete geçiyoruz. Ereğli'nin geleceği için, çocuklarımızın ve torunlarımızın iyi bir Ereğli'de yaşaması için Subaşı'na kadar (zaten ilk belediye başkanlığımdan beri Ereğli'nin büyüme alanı Subaşı'dır, diye söylüyorum) mücavir alana almak için çalışma başlattık. 18'inci maddeleri bir kentin medeniyetidir. Ne kadar 18. Madde yaparsan bir kent otoparkıyla, yoluyla, planlı bir kent olur. Şu anda 3 tane 18. Madde uygulaması yapıyoruz. Encümen'den geçti, askıya çıktı 15 gün bekleyeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü'ne 3 tane iş makinesi aldım. Makineler bekliyor, askı müddeti bittikten sonra yollar açılmaya başlanacak. Hemen asfaltı yapamayacağız ama çamurlu da olsa yolları açacağız. Mesela Kepez'de yıllardan beri uğraştığım bir konu, bizim eski muhtarın akrabalarının yolu vardı. İnönü İlkokulu'na inen yolu açtırıp çocukları kestirmeden oraya indireyim istedim ama başaramamıştım. İnönü İlkokulu'nun çevresinde, mavi şehir bölgesinde yollar açacağız. Kestaneci ve Belen Sanayi'nin karşısında da 18'inci madde uygulaması yapacağız."

"En büyük hayalim Göztepe'yi turizme açmak"

Belen Mahallesi'nde 100 dönüm alana mezarlık yapıldığını anlatan Posbıyık, en büyük sevdasının ise Göztepe'yi turizme açmak olduğunu ifade etti. Posbıyık konuşmasında şunları söyledi; "Belen Mahallemizde, geçmiş dönemlerde bir öngörüde bulunarak oradan yerler aldık. 80 dönüm yerimiz var. 20 dönüm Belen Mezarlığı ile beraber 100 dönüm yerimiz var. Buraya yeni bir şehir mezarlığı yapıyoruz. İçerisinde şehitlik olacak. Cami olacak. Camiye annesinin babasının ismine hayır yapmak isteyenler şimdiden bize başvurabilir. Törenlerin yapılacağı alan ve anıt da olacak. Hocaların oturma yeri ve gusülhaneler olacak. Benim en büyük sevdam Göztepe'yi turizme açmak. Göztepe'de projeleri belli bir noktaya getirdik. Ancak kurul teleferiğe izin vermiyor. Biz de yaşlıları oraya çıkarmak için en azından Elif Otel'in oradan bir teleferik yapmak istiyoruz. Şu anda projemiz Karabük Koruma Kurulu'nda. Arkadaşlarımız görüşüyorlar, bu projeyi bitirmeye çalışıyoruz."

"15 bin ton asfalt dökeceğiz"

İlçede hayata geçirmeyi planladıkları projeler ve yapılacak hizmletlerle ilgili olarak bilgi veren Posbıyık "Yaşanan bu ekonomik koşullara rağmen asfalt ihalesine çıkıyoruz. 27 Temmuz'dan itibaren 15 bin ton sıcak asfalt dökeceğiz. Önce Cehennemağzı Mağaraları'ndan Atatürk Anıtı'na kadar olan yola dökeceğiz. Sonra tespit ettiğimiz yollar var. Aynı zamanda 70 bin metrekare emisyon asfalt dökeceğiz. Ören ve bakir alanlardaki bölgeleri asfaltlayacağız. Belediye olarak Güneş Enerji Sistemi'ni (GES) kuruyoruz. Ayda 800 bin TL elektrik parası ödüyoruz. Avrupa Birliği'nden hibe fon alarak Sütlüce'de 200 bin dönüm yer bulduk. Sayın valimizin vasıtasıyla birinci aşamayı yaptık. Ankara'dan takip ediyoruz. 4.2 megavat olacak olan GES sayesinde ayda 400 bin TL enerji tasarrufu sağlayacağız. Su Arıtma Tesisi'mizde suyun akışkanlığından yararlanmak suretiyle 1 megavat olacak şekilde küçük HES kuruyoruz. Buradan da 200 bin TL civarı bir tasarruf planlıyoruz. Çalışmalarına başladık. Belediyenin önündeki Pençes deresinin üstünü kapatmak için ihaleye verdik. Duvarlar yapılacak önümüzdeki günlerde. Burayı kapattıktan sonra inşallah trafik sorununu da çözmüş olacağız. Atatürk kültür Merkezi (AKM) tamamen yenileniyor. Nart bey Opera Vakfı'ndan adamlar getirdi. Sahne boyutu aşağıya doğru düşürüldü. Oyun alanı olacak. Çok modern bir tadilatla AKM'yi yapıyoruz. Eski Belediye Binası uzun zamandır mezbelelik olarak durdu. Göreve gelir gelmez tekrardan imar işlerimiz projelerini yaptı, koruma kurulundan izinleri aldık, şimdi uygulama projeleri yapılıyor. Kasım ayı gibi ihaleye vereceğiz. 12 trilyon civarında bir masrafı olacak. Kent meydanı ve Trafik projemizi Cuma günü saat 14.00'te Tatoğlu Kültür Merkezi'nde sizlere sunacağız. Toplantıya STK'lar, İmarlar Odası davetli, eksikliklerimize göre uygulama projesine geçeceğiz. 12 köyümüze Arıtma Tesislerimizden su vereceğiz. Kaymakamlıkla protokol imzaladık. Köylerimiz susuz kalmasın, diyoruz. Elimizde suyumuz var, köylerimiz susuz kalmasın istiyoruz. 100. yıl kutlamaları kapsamında Danışma Kurulu'nun önerisi üzerine Ereğli Kaymakamı Tunalı Hilmi'nin heykelini yaptırıyoruz. Ayrıca Deniz Kızı Heykeli için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Gerekli izinleri almak için başvuruldu. Sokak güzelleştirme projeleri de hazırlandı ve çalışmalar devam ediyor" dedi.

"500 kişilik istihdam sağlayacak"

Ereğli için istihdama yönelik proje çalışmaları da yürüttüklerini anlatan Posbıyık şu bilgileri verdi; "Ereğli için başka gayretlerimizin de olduğunu ifade etmek için 2 tane müjde vermek istiyorum. Antalya'dan sera üretimi yapan bir firmayı buraya getirdik. Daha önce OSB'den yer alamamışlar biz devreye girdik, Kaymakamımız yardım etti. Sera ekipmanları üretimi yapan bir firma. Önemli ihracatçılardan biri. Türki Cumhuriyetlerin hepsine ihracat yapıyor. Ereğli'de çalışmalara başladı. Aynı zamanda Ferroli'yi buraya getirmeye çalışıyoruz. Radyatör panelleri imal eden firma. Büyük bir gayret içerisindeyiz. Cuma günü görüşmemiz olacak. Kuruluşundan itibaren 500 kişi istihdam sağlayacak." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA