'ZORLU BİR BÖLGE' - Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'da Gediz Köprülü Kavşağı'nda İncelemelerde Bulundu

'ZORLU BİR BÖLGE'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabuncubeli Tüneli'ndeki incelemelerinin ardından Manisa Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Manisa girişine yapılacak olan Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal ve Murat Baybatur, bakanlık bürokratları ve daire müdürleri de eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, basına açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Bugün kendi özelliklerinden dolayı zorlu bir bölgede bulunan hem Turgutlu ve Akhisar yolu hem Manisa Çevre Yolu hem İzmir istikameti hem de Menemen üzerinden bağlantı sağlayan ve şehir içerisine giren bir kavşak noktasındayız. Daha önceki imar ve yapılaşma durumu, Ankara-İzmir yüksek hızlı treninin geçiş güzergahı olması, zemin problemleri ve kanallarla ilgili konuları dikkate aldığımızda zorlu bir bölge" ifadelerini kullandı.

'YER TESLİMİNİ YAPARAK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK'

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce birkaç proje üzerinde çalıştık. Detaylı bir şekilde bazı projeleri onayladık. Ama gelişen ve değişen şartlara göre uygulanabilir olmadıklarını gördük. Sonrasında da burayla ilgili bir proje çalışmasını, mevcut şartları, bütün saydığım şartları da dikkate alarak proje çalışmasını, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak ve önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile güzel bir iş birliği yaptık. Burada bütün trafiğin kesintisiz, trafik ışığına takılmaksızın, 'direksiyonel kavşak' dediğimiz, kendine münhasır ve içerisinde çok büyük bir kavşak olmakla beraber beş tane ayrı kavşak bölgesini barındıran özellikli bir kavşak projesini onayladık ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de bu kavşağın uygulamasını yaptı. Biz de nisan ayı içerisinde burada yer teslimini yaparak çalışmalarımıza başladık."

'BÜTÜN KURUMLARIN KATKISI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ'

Günlük 31 bin aracın kullandığı kavşağın yaz aylarında günlük kullanımının 50 binlere ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yıl boyunca ortalama yaklaşık günlük 31 bin aracı konuşuyoruz. Ama pik zamanlarda, hafta sonlarında, yaz aylarında 50 binlere çıkan bir araç sirkülasyonu söz konusu. Dolayısıyla buranın yönetilmesi gerekir. Hepimizin en kıymetlisi elbette zaman ve yakıttan tasarruf. Dolayısıyla bu kavşağı bitirdiğimizde bunların hepsini sağlamış olacağız. Bir yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf söz konusu olmuş olacak. Zeminle ilgili iyileştirme çalışmaları var. Buradaki drenaj kanallarının deplasasiyle ilgili çalışmalar var. Sonuçta sahaya yayılmış durumdayız ve inşallah bunu hızlı bir şekil bitirerek Manisa'mıza, İzmir'imize ve bütün bu bölgeye güzel bir iş yapmış olacağız. Bunların yapılmasında yerindeki iş birliği, yerindeki takip bizler için kıymetli, mutlaka valimizin koordinasyonunda bütün kurumların katkısı bizler için önemli. Yine siyaseten takibi noktasında milletvekillerimizin, AK Parti ve MHP il başkanlarımızın takibi de bu anlamda önemli. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Biz de yakından takipçisi olacağız ve Manisa'mıza inşallah bu kavşağı kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, kavşakta yaptığı incelemenin ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,