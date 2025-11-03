Haberler

Rusya'dan sözde 'soykırım' iddiası! Paşinyan'ın KGB çıkışını bahane ettiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "KGB ajanlarının bizim için oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız" sözlerine, "KGB 1954 yılında kuruldu. Ermenilerin soykırımı ise Osmanlı Devleti'nde 1915 yılında başladı, yani KGB'nin kurulmasından yaklaşık 40 yıl önce" şeklinde cevap verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 11 gün önce parlamentoda, Ermenilerin, Türklere ve Azerbaycanlılara yönelik tutumuna değinerek yaptığı "KGB ajanlarının oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız" açıklamasına Moskova'dan cevap geldi.

"KGB 1954'TE KURULDU, 1915 OLAYLARI ONDAN 40 YIL ÖNCEYDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dün yaptığı açıklamada, Ermeniler arasındaki bu düşünce tarzının Ruslardan kaynaklanmadığını belirterek, sözde soykırım iddiasına işaret etti. Zaharova, "KGB 1954 yılında kuruldu. Ermenilerin soykırımı ise Osmanlı Devleti'nde 1915 yılında başladı, yani KGB'nin kurulmasından yaklaşık 40 yıl önce"" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN NE DEMİŞTİ?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 11 gün önce parlamentoda yaptığı konuşmada, Ermenilerin, Türklere ve Azerbaycanlılara yönelik tutumunun KGB tarafından şekillendiğini belirtmişti. Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile sürdürdüğü barış süreci ve halklar arasındaki tutuma değinen Nikol Paşinyan, "Bizim en büyük problemimiz şu ki, bizim sadece tek bir penceremiz var ve dünyaya o pencereden bakıyoruz. Ama biz ve o pencere, şeffaflık sorunu yaşıyoruz. Biz 'Türk, Türk olarak kalır' diyoruz ya, işte aynı atasözü orada da var; onlar da 'Ermeni, Ermeni olarak kalır' diyorlar" demişti.

Halklar arasında nasıl güven inşa edilebileceğine değinen Paşinyan, "Biz diyoruz ki, 'Nasıl güvenilir ki? Azerbaycan'a nasıl güvenilir? Nasıl, güveniyor musunuz?' Onlarda da aynı şey var: 'Ermeni'ye nasıl güvenilir?' diyorlar. Biz 'Tarihten ders almadık mı?' diyoruz ya, onlar da 'Biz tarihten ders almadık mı? Siz gerçekten Ermenistan'la barış mı istiyorsunuz?' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

"KGB AJANLARININ BİZİM İÇİN OLUŞTURDUĞU DÜŞÜNME BİÇİMİNDEN KURTULMALIYIZ"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, söz konusu durumun kökünün Sovyetler Birliği'ne dayandığını belirtmiş ve "Bakın, biz KGB ajanlarının bizim için oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız. Ben, Ermenistan Başbakanı olarak, halkımızın tarihinden, tarihi Ermenistan'dan ve halkımızın bize verdiği derslerden ilham alıyorum. Politikalarımız için başka bir kaynak yok. Vatanseverlikten bahsedenlerin kaynağı ise Brejnev ve Stalin'dir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

