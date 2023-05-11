Yurtdışından gelen oyların taşındığı ilk uçak Ankara'ya geldi

Yurtdışında kullanılan oyları taşıyan ilk uçak Ankara'ya geldi. Oyların taşınmasında eşlik eden CHP heyetindeki Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Gereken her türlü güvenliği sağlamış durumdayız. 14 Mayıs'ta seçim sonuçlanıncaya kadar seçim, sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir. Türkiye'nin her tarafında, yurt dışında olduğu gibi" dedi.

Haber : GÜRKAN DEMİRTAŞ - Kamera: ONUR BİNGÖL

Yurtdışında kullanılan oyları taşıyan ilk uçak Ankara'ya geldi. Oyların taşınmasında eşlik eden CHP heyetindeki Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Gereken her türlü güvenliği sağlamış durumdayız. 14 Mayıs'ta seçim sonuçlanıncaya kadar seçim, sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir. Türkiye'nin her tarafında, yurt dışında olduğu gibi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlar için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri, 9 Mayıs tarihinde sonlandı. Yurt dışında kullanılan oyların bir kısmını taşıyan ilk uçak bu gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Oylar Esenboğa Havalimanı'ndan tırlara yüklenerek temsilciler eşliğinde ATO'daki oy toplama merkezine götürüldü.

Yurtdışından gelen oylara CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç'tan oluşan CHP heyeti eşlik etti. CHP'li heyet üyeleri ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi.

İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç: Bu bir seçim zinciri, yurt dışı seçmenimiz temsilciliklerde oylarını kullandılar. 9 Mayıs akşamında oy kullanma bitti. 151 temsilcilikte oyların Türkiye'ye getirilmesi süreci başladı. Burada Ankara Esenboğa Havaalanı'na inen ilk charter… Üç charter uçağımızdan ilki. Bu uçakla Fransa'dan, Avusturya'dan, Almanya'dan ve İsviçre'den oylar geldi. 24 ake, 500 binin üzerinde oy, bu uçakla gelmiş oldu. Biz CHP olarak yurt dışı oy süreçlerinin tümünü bir zincir olarak ele aldık ve tümünü kontrol ediyoruz. Bu uçakta da Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül vardı. Ben de Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü olarak karşılayan ekipteyim. 36 temsilciliğin oyları 3 uçakla gelmiş oluyor. İki uçağı daha ekleyeceğiz. Onlar da sabah saatlerinde gelecek. Bunun dışında 110 civarında temsilciliğin oyları da İstanbul Havaalanı'na geldi. Orada da ekibimiz var. Her gelen uçakta CHP'nin temsilcileri var. Karşılayan seçim kurulunun içerisinde CHP temsilcileri var. Biz de gözlemci olarak katılıyoruz bu süreçlere. CHP seçmenin iradesinin doğru yansıması, bu oyların bir emanet olduğu bilinciyle oylara herhangi bir şey olmaması için önlemleri alıyor. Onun için de buradayız.

"OYLARIN GÖZ TEMASINDAN UZAK KALMAYACAK BİR ŞEKİLDE GELMESİNİ SAĞLAMAK GİBİ BİR GÖREVLE KARŞI KARŞIYA"

CHP yurt dışı seçimleriyle ilgili bir seçim zincirinde mutlaka görevlilerimizin oyların göz temasından uzak kalmayacak bir şekilde gelmesini sağlamak gibi bir görevle karşı karşıya. Biz de CHP'nin yurt dışı örgütlenmesi olarak bunu planlamak ve arkadaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştirmekle görevliyiz. Çünkü, hiçbir oyun heba olmasını istemiyoruz. Seçim güvenliğini riske atabilecek hiçbir şeye izin vermemek CHP'li görevlilerin vazifesi."

"BİZ SABAHA KADAR OYLARIN BAŞINDA NÖBET TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç : Öncelikle hayırlı olsun. Buraya kadar gelen süreçte CHP olarak bütün her anda oyların yanındaydık. Bu Avrupa'daki temsilciliklerimizden başlayarak uçakların içi de dahil olmak üzere burada da bizimle beraber oylar güvende. Yurtdışı örgütlenme olarak da CHP'nin bu noktada çalışması da üst düzeyde. Hiç kimsenin telaşı olmasın oylar güvende. Gün boyunca da ve tüm gece boyunca ATO'da da yine CHP gönüllü üyeleriyle birlikte güvenlik altında muhafaza edilmeye devam edecek. Önümüzde iki uçağımız daha kaldı. Sabaha karşı gelmesi planlanmakta. Biz sabaha kadar oyların başında nöbet tutmaya devam edeceğiz."

"UÇAĞIN KARGO BÖLÜMÜNE YERLEŞTİRİLMESİNİ BİZZAT TAKİP ETTİK"

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül: Bugün sabah 08.45 uçağıyla Münih'e uçtuk. Uçmadan önce yani yurt dışında kullanılan oy torbalarını almak için gittik. Genel Merkez tarafından görevlendirildim. Uçağın bütün kargo ve yolcu bölümlerini, tüm bölümlerini heyetimizle birlikte gezdik. Herhangi bir farklı pusula var mı, başka bir torba var mı diye inceledik. Uçağın boş olduğunu tespit ettik. Daha sonra uçağa heyetle birlikte bindik. Münih'e indik. Münih'te akeler hazırlandı. Bu akelerin içine oy torbaları getirildi, temsilciliklerimiz tarafından. Bu temsilcilerimizin getirdiği oy torbaları akelere sağlıklı bir şekilde yerleştirildi. O akeleri de biz uçağın kargo bölümüne yerleştirilmesini bizzat takip ettik.

"GELEN OY TORBALARININ İÇİNDE 532 BİN 157 OY VAR"

Burada önemli olan sandık güvenliği. Giren oyun aynı şekilde çıkması. Bu konuda yurt dışında oy kullanan vatandaşlarımızın oyunun sağlıklı bir şekilde sayılması amacımızdı. Oradan yine Lyon'a geçtik. Fransa'da kullanılan oyların torbalarını aldık yine uçağa yerleştirdik ve şu anda Esenboğa Havalimanı'na getirdik. Sabahtan itibaren şimdiye kadar oy torbalarına yönelik hiçbir müdahale olmadı. Saat saat anında tutanaklarla bunu gerçekleştirdik. Şu anda gelen oy torbalarının içinde 532 bin 157 oy var.

"14 MAYIS'TA SEÇİM SONUÇLANINCAYA KADAR SEÇİM, SANDIK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR TAVİZ VERİLMEYECEKTİR"

Burada biz CHP olarak yurt dışında kullanılan oyların güvenliği açısından çok önemli görevler yaptık. Bu konuda yurt dışı birlikleri, Yurt Dışından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan ve sayın İstanbul Milletvekilimiz Yüksel Mansur Kılınç gerekli çalışmayı, ne yapacağımızı bize anlattı. Biz de gerekeni yaptık. Şu anda yurtdışından gelen oylarda titiz bir çalışmayla YSK üyelerine teslim ettik. Gereken her türlü güvenliği sağlamış durumdayız. 14 Mayıs'ta seçim sonuçlanıncaya kadar seçim, sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir. Türkiye'nin her tarafında, yurt dışında olduğu gibi.

Yurtdışında oy kullanan vatandaşlarımızda bir heyecan var. 2018 yılına göre oy kullanma oranı artmış durumda. Bu konuda iyi bir çalışma yapıldığına inanıyorum. Oy artışı, heyecanla birlikte oluyor. 14 Mayıs akşamını bekliyor, yurt dışında oy kullanan vatandaşlarımız. Türkiye'deki heyecan orada da var. Umut mutlaka gerçekleşecek diyorlar, her şey daha güzel olacak diyorlar."