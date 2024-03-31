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Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir

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Milyonlarca seçmen saat 07.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başlarken, iftar saatinde oy sayımına ara verilip verilmeyeceği sorusu yine akıllara geldi. YSK konuyla ilgili net bir açıklama yapmış sayımın aralıksız yapılacağı kararını duyurmuştu. Kararla ilgili konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener de "Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Oy sayım işleri de aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

YSK'YA YAZI GÖNDERİLDİ

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak Ramazan ayı içerisinde bulunulması nedeniyle sadece su ile orucun açılması durumunda sağlıklı bir oy sayımının yapılamayacağı, sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği konusu gündeme getirilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir

"OYLARIN SAYIMI AÇIK VE ARALIKSIZ YAPILIR"

Konuyu inceleyen ve kararını açıklayan YSK, Bahçe Seçim Kurulunun talebinin, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatılmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verildiği paylaşılmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir

YSK BAŞKANI YENER OLDUKÇA NET KONUŞTU

YSK kararıyla ilgili dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Başkan Ahmet Yener ise "Yasal düzenlemede seçim iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini düzenlediği için YSK dün aldığı kararda seçim bittikten sonraki sayım ve dökün işlemlerine ara vermeksizin devamını hüküm altına aldı. Bu konuda seçim kurullarının tereddütlerini gidermiştir. (İftar vakti) Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Oy sayım işleri de aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener İftar Yaşam Politika Güncel Haberler

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