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YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, önceki Hatay'daki konuşmasında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasına ilişkin Mehmet Altınöz'den açıklama geldi. YRP İstanbul adayı Altınöz, Adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade etti.

YRP'den İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, Beykoz Kanlıca'daki İskender Paşa Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Altınöz, adaylıktan çekilecekleri iddiaları hakkında sert konuştu.

YRP adayı seçimden çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozduYeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz

"İDDİALARINI İSPAT EDEMEZLERSE MÜFTERİDİRLER"

Herhangi bir çekilmenin söz konusu olmadığını belirten Altınöz, son 15 gündür adaylıktan çekileceklerine ilişkin dedikoduları kesinlikle reddettiklerini söyledi. Altınöz, "Bu iddiaları ortaya atanlar ispat etmek durumundadır. İddialarını ispat edemezlerse müfteridirler, ahlaksızdırlar. Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.

"SON SAATLER KALANA DEK HALKIMIZLA BULUŞACAĞIZ"

Pazar günü yapılacak yerel seçime yönelik kampanyalarının devam ettiğini belirten Altınöz, Erbakan'ın ne talimat verirse yerine getireceklerini ifade ederek, şu anda kampanyalarını devam ettirdiklerini söyledi. Altınöz, "Biz çalışmalarımıza yine bugün de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Son saatler kalana dek halkımızla buluşacağız. Teşkilatımızla sahada çalışmalarımız devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

YRP adayı seçimden çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozduYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

FATİH ERBAKAN NE DEMİŞTİ?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önceki gün Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenledikleri mitingde İstanbul adaylarını seçimden çekmek ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamıştı.

Erbakan, "Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü'nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz Fatih Erbakan Murat Kurum İstanbul Gündem Politika Güncel Haberler

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