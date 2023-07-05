Yeşil Sol Parti'nin Kobani davası araştırma önerisi reddedildi

Yeşil Sol Parti'nin Kobani davasının araştırılması için verdiği Meclis Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi için getirdiği grup önerisi reddedildi. Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Mahkeme o kadar aceleciydi ki mahkeme heyeti ilk duruşma gününü pazar gününe verdi. Mahkeme heyeti bu davaya bakmakla özel olarak görevlendirilmişti, tek işi bu davaya bakmaktı. Dava açıldıktan sonra dönemin İçişleri Bakanı Soylu, iktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli ve Fahrettin Altun tarafından mahkeme heyetini baskı altına alacak açıklamalar yapıldı. İktidarın bu davanın açılmasındaki temel gayelerinden bir tanesi HDP üzerinde baskı yaratmaktı" dedi.

Yeşil Sol Parti, "Kobani davasındaki hukuka güveni zedeleyici sürecin yarattığı zararların araştırılması" amacıyla verdiği Meclis Araştırma önergesinin, TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde görüşülmesini önerdi.

"ANKARA 22. AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN ALELACELE BİR ŞEKİLDE BU İDDİANAME KABUL EDİLDİ"

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Kamuoyunda '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen Kobani olaylarının üzerinden altı yıl geçtikten sonra iktidarın talimatıyla HDP'nin önceki dönem Eş Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ başta olmak üzere HDP'li siyasetçiler hakkında alelacele bir dava açıldı. İddianame düzenlenme tarihi 2020 Aralık ayıydı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alelacele bir şekilde bu iddianame kabul edildi. Mahkeme o kadar aceleciydi ki mahkeme heyeti ilk duruşma gününü pazar gününe verdi. Mahkeme heyeti bu davaya bakmakla özel olarak görevlendirilmişti, tek işi bu davaya bakmaktı. Dava açıldıktan sonra dönemin İçişleri Bakanı Soylu, iktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli ve Fahrettin Altun tarafından mahkeme heyetini baskı altına alacak açıklamalar yapıldı. İktidarın bu davanın açılmasındaki temel gayelerinden bir tanesi HDP üzerinde baskı yaratmaktı" dedi.

"BU KARAR MUTLAKA ADİL OLMALIDIR"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da "Önergede, sürdürülen yargılama içinde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasındaki hukuksuzluklara işaret edilerek davanın siyasallaştırılması olgusuna dikkat çekilmiş, tarafsız ve bağımsız olması gereken yargılamanın bu niteliğinin ortadan kaldırıldığını yüce Meclisimizin araştırarak ortaya çıkarmasına ihtiyaç olduğuna işaret edilmiştir. Elbette her suç işleyen soruşturulmalı ve var ise hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır ancak bu yapılırken anayasal masumiyet karinesi dikkate alınarak başlanmalı ve herkesin anayasal adil yargılanma hakkı kapsamındaki haklardan faydalandırılarak kendi savunmasını özgürce yapabilmesine olanak verilen bir süreç işletilmelidir. Bu süreçlerin sonunda hasıl olacak sonuca göre karar verilmeli ve bu karar mutlaka adil olmalıdır" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN TOPLUMSAL BARIŞINI KARDEŞLİK HUKUKU İÇİNDE CİDDİ ANLAMDA TEHDİT EDEN BİR İHANET GİRİŞİMİNİN ADIDIR"

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise, öneri üzerine, "6-8 Ekim olayları ülkemizin varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü ve toplumsal barışını kardeşlik hukuku içinde ciddi anlamda tehdit eden bir ihanet girişiminin adıdır. Bu ülkede birlikte yaşama kültürümüze hedef almış bir ihanet girişimidir. Bunlarla ilgili bağımsız yargı kararını verirken elbette bizler siyasiler olarak bu hain girişimi hayata geçirmeye yardım edenlerle bu Mecliste siyasi olarak da çatışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.