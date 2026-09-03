Üsküdar'da gözaltı krizi: 'Kirli süreç'

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Üsküdar Belediyesi'nde 5 Eylül'de yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesi yeni gözaltıların gündemde olduğunu söyleyerek, "Bizim 3 belediye meclis üyesi gözaltında, 2'si ise başka dosyalar nedeniyle çağrılarak baskı altına alınmış" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından yaşanan süreci hatırlatarak, "Üsküdar Belediyesi'ni ele geçirmek, Üsküdarlının vermediğini ve sandıkta alamadıklarını polis, savcılarla, hakimlerle, AKP'nin siyasi gücüyle hatta birilerinin maddi gücüyle almaya çalışacaklarını söylemiştik. Nitekim son derece kirli, karanlık, hukuksuz, haksız bir senaryoyu gündeme soktular. 5 Ağustos tarihinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Bizim 27 belediye meclis üyemiz vardı ve bu seçimi rahatlıkla kazanabileceğimiz herkesin bildiği bir gerçekti. Sonrasında bizim adayımız ilk turda 26 oy almasına rağmen 4'üncü turda 22 oy alabildi. Bu turlar sırasında 26 oyun 22 oya nasıl düştüğüne baktığınızda; üyelerimize baskı, telkin, tehdit, önerilerde bulunulduğunu ve sonuçta üyelerimizin oylarının etkilenmeye çalışıldığını biliyoruz" dedi.

'KİRLİ BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ'

Emir, seçimi Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığını ancak seçimin iptal edildiğini hatırlatarak, "Ne gariptir ki yeni seçim yapılmasına dönük karar hazırlanırken bizim 22 oyla kazandığımız seçimlerde Üsküdar Belediye Meclis üyelerimizi tekrar baskı altına almak için gözaltılar gündeme geldi. AKP'nin siyaset yapması, belediye meclis üyelerini organize etmesi, onlara kendisini anlatması, seçimlere saygı duyması önemli değil, bunlara ihtiyaçları yok. Oylama yapılacağı için oy vereceklerin bir kısmını gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar, soruşturuyorlar, ifadesini alıyorlar veya gözaltında tutmaya devam ediyorlar ya da baskı altına alıyorlar. 2 Eylül sabahı İstanbul Valiliği'nin, '5 Eylül'de seçim yapacağız' diyerek seçimi kesinleştirdiği gün Belediye Meclis Üyesi Mithat Özdemir ve Amine Cansu Çelik gözaltına alınıyor. Şu anda Vatan Emniyetteler. Bu kişiler ayın 5'inde oy kullanacaklar ve halen bu kişilerin ne zaman ifadelerinin alınacağını bilmiyoruz. Bu sabahki operasyonda Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki gözaltına alındı. Bizim 2 belediye meclis üyemiz Nihat Doğan ve Ali Aral başka dosyalardan çağrılıp ifadeleri alınıyor. Nihat Doğan'ı yolluyorlar, Divan Başkanı Ali Aral'a da 'İfadeye gel ama avukatsız gel' diyorlar. 3 belediye meclis üyesi gözaltında, 2'si ise başka dosyalar nedeniyle çağrılarak baskı altına alınmış. 5 Eylül'de seçim yapacaklarını iddia ediyorlar. Seçim yapıp başarırlarsa, 'Nihayet demokrasi yerine geldi. İşte bakın biz Üsküdar halkının iradesini temsil edeceğiz' diyecekler. Böylesine kirli, hukuksuz, vicdansız bir sürecin içerisindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı