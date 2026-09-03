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Putin savaşın bitmesi için kapıyı açtı: Bence bir şans var

Putin savaşın bitmesi için kapıyı açtı: Bence bir şans var
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşması gerektiğini belirten Putin, ABD ve Çin dahil diğer ülkelerin sürece destek verebileceğini söyledi. Barış ihtimaline kapıyı açık bırakan Rus lider, "Peki, çözüm için bir şans var mı? Bence var." dedi.

  • Rus lider Putin, Vladivostok'taki 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda Ukrayna savaşının çözümü için hala şans bulunduğunu ve sorunun esas olarak Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmayla çözülmesi gerektiğini söyledi.
  • Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Rus sivil havacılığına yönelik tehdit nedeniyle 'devlet terörü' ile suçladı ve bu durumun barış görüşmelerini zorlaştırdığını belirtti.
  • Putin, ABD ile temasların sürdüğünü, tam formatlı ilişkilerin yeniden tesis edilmesini istediklerini ve Trump'ın bu konuda ilgili olduğunu ifade etti; ayrıca Almanya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını eleştirdi.

Putin'den savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi. Rus lider, Moskova ile Kiev arasında anlaşma sağlanabileceğini belirterek çözüm için hala şans bulunduğunu söyledi.

"RUSYA VE UKRAYNA'NIN KENDİ ARALARINDA ANLAŞMAYA VARMASI GEREKİYOR"

Vladivostok'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nun genel oturumunda konuşan Putin, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yürütülen girişimleri değerlendirdi. Putin, çözümün esas olarak Moskova ile Kiev arasında bulunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:  "Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşmaya varması gerekiyor. ABD ve Çin dahil diğer ülkeler ise bu süreci desteklemeye hazır. Nihayetinde sorun, çatışmanın tarafları arasında çözülmeli. Bunlar da Rusya ve Ukrayna'dır. Bunun doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Meselenin çözümüne katkı sağlamaya çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Peki, çözüm için bir şans var mı? Bence var."

ZELENSKİY'E "DEVLET TERÖRÜ" SUÇLAMASI

Putin, barış ihtimalinden söz ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik oldukça sert ifadeler de kullandı. Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik tehditte bulunduğunu savunan Putin, "Bu, devlet terörünün tezahürü. Bu, barış görüşmelerinin yürütülmesi imkanlarını zorlaştırıyor. Buna sessiz kalan Ukrayna'nın Batılı müttefikleri, uluslararası terörizmin suç ortakları oluyor." dedi.

TRUMP'A DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Putin, ABD ile temasların devam ettiğini belirterek Washington ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesini istediklerini söyledi. Rus lider, "Bu temasların süreceğini umuyorum. ABD ile tam formatlı ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız ancak bu, sadece bize değil, Amerikan tarafına da bağlı. Trump, bu konuda ilgili. Bunun olumlu sonuçlara yol açacağını umuyorum." ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Ukrayna ile istihbarat servisleri üzerinden temasların sürdüğünü belirtti.

ALMANYA'YA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Putin, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını da eleştirdi. Rus lider, "Almanya, fobileri nedeniyle Rus ve Alman vatandaşlarını, konsolosluk ve kültür hizmetlerine erişimden mahrum bıraktı. Berlin Büyükelçiliğimiz, vize, pasaport ve noter işlemleri konusunda görev üstlenecek." dedi.

Kaynak: AA
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