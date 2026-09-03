Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimi ve muhalefetin aday belirleme sürecine ilişkin net mesajlar verdi. Kendi adaylığına kapıları kapatan Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek, ilk turda kazanacak geniş mutabakatlı bir adayın arkasında duracaklarını vurguladı.

"KENDİMİ O POTAYA SOKMAK İSTEMEM"

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, muhalefetin ortak aday arayışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında güçlü seçenekler olduğunu ve seçimi kazanacak potansiyele sahip olduklarını belirten Özel, kendi olası adaylığına ilişkin iddialara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı adayı olma yönünde bir hevesi bulunmadığını dile getiren Özel, "Ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. İki güçlü adayım var." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ SEÇİM SÜRECİNE ÖZELEŞTİRİ

Açıklamalarında bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine de değinen Özel, o dönemde yaşanan adaylık tartışmalarına yönelik dikkat çeken bir özeleştiride bulundu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun o dönemde de önde olduğunu hatırlatan Özel, süreci şu sözlerle anlattı:

"Mansur başkan ve Ekrem başkan kesin kazanıyordu. Partinin genel başkanı da aşağılardaydı. Verdiler gazı. Bana esas düşmanlıkları oydu. O zaman en son ikna olan bendim. Bakmayın o zaman gönlümüzce destek verdik, kazansın diye her şeyi yaptık falan ama ben hep Ekrem başkanın, Mansur başkanın aday gösterilmesini, kazanacak birinin aday gösterilmesini, bu seçimin orada bitirilmesini savundum."

"YÜZDE 65 OY POTANSİYELİ VAR"

CHP'nin şu an seçmen nezdinde en az itiraz edilen parti olduğunu ve yüzde 65 oy potansiyeline sahip bulunduğunu savunan Özel, "Seçimleri nasıl kazanacaksınız?" sorusuna "Büyük bir samimiyetle, cesaretle, gayretle kazanacağız." yanıtını verdi. Aday belirleme stratejilerinde kişisel hırslardan uzak duracaklarının altını çizen CHP lideri, stratejilerini şu sözlerle özetledi:

"İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmanız lazım. Açık farkla kazanacak bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da bizde olsun, ben olayım, şu olsun bu olsun değil; bu iktidarı değiştirecek, Türkiye'yi demokrasiye döndürecek bir kişiyi aday yapacağız."

Kaynak: Haberler.com