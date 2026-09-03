Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam

Akaryakıt fiyatlarında eylül ayıyla birlikte peş peşe artış haberleri gelmeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen 8,24 liralık dev zammın ardından, benzin fiyatları için de 2,47 liralık artış beklentisi oluştu.

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tüpraş fiyat formülasyonu üzerinden yapılan hesaplamalarda benzinin litre fiyatında KDV dâhil 3,29 liralık bir artış öngörüldü. Dağıtım ve pompa fiyatlandırması ayarlamalarının ardından, sürücülere yansıyacak net zammın litre başına 2,47 TL olması bekleniyor. İlgili fiyat değişikliğinin 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 00.01’den itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Nihai tutarlar, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Öngörülen 2,47 liralık artışın pompalara tam olarak yansıması durumunda, büyükşehirlerdeki tahmini yeni benzin litre fiyatları şu şekilde şekillenecek:

İstanbul Avrupa 74,35 TL - 76,82 TL

İstanbul Anadolu 74,21 TL - 76,68 TL

Ankara 75,33 TL - 77,80 TL

İzmir 75,62 TL - 78,09 TL

MOTORİNE 8,24 LİRALIK DEV ZAM BEKLENİYOR

Benzindeki fiyat artışı beklentisi, motorine yönelik tarihi zam haberinin hemen arkasından geldi. 4 Eylül Cuma gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 8,24 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın tabelalara aynen yansıması halinde, motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 90 lirayı, İstanbul’da ise 89 lirayı aşarak yeni bir rekor kıracak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları; Akdeniz piyasasında açıklanan işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Elde edilen rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ile dağıtım şirketleri ve istasyonların kâr payları eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.

Kaynak: Haberler.com