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Nobel ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki, 90 yaşında hayatını kaybetti

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İletken polimerlerin geliştirilmesiyle tanınan Nobel ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

İletken polimerlerin geliştirilmesiyle tanınan Nobel ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Kyodo News'un haberine göre, iletken polimerlerin keşfi ve geliştirilmesiyle tanınan Nobel Kimya ödüllü Şirakava'nın ailesi, bilim insanının 90 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tsukuba Üniversitesi'nden emekli profesör Şirakava, Nobel ödülünü kazanan dokuzuncu Japon ve 1981'de Keniçi Fukui'den sonra ülkesinden Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan ikinci kişi olarak tarihe adını yazdırmıştı.

Şirakava, 2000 yılında kazandığı Nobel Kimya Ödülü'nü ABD'li bilim insanları Alan Heeger ve Alan MacDiarmid ile paylaşmıştı.

Plastiklerin elektrik iletebildiğini ortaya koyan üçlü, metallerin elektrik iletkenliğini polimerlerin esnekliğiyle birleştirerek çok çeşitli uygulama alanlarının önünü açmıştı.

Kaynak: AA
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