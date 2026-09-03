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İsrail'den İran'a Sert Tehdit: Enerji Altyapısı Hedef Alınacak

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran'ın kendilerine saldırması" durumunda enerji dahil tüm altyapısını hedef alacaklarını belirterek Tahran yönetimini tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, " İran'ın kendilerine saldırması" durumunda enerji dahil tüm altyapısını hedef alacaklarını belirterek Tahran yönetimini tehdit etti.

İsrail basınına göre, Katz, bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran'ın içinde bulunduğu ekonomik baskı sebebiyle Tahran yönetiminin "umutsuzca adımlar" atabileceğine dair işaretler gördüklerini öne sürdü.

İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Tel Aviv'in tüm kısıtlamalardan muaf olacağını iddia eden Katz, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, ordu enerji dahil İran'ın tüm altyapısını hedef alacak. İran'ı taş devrine ve karanlığa göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimini tehdit eden Katz, İsrail'in her türlü saldırıya karşı hazır olduğunu kaydetti.

İran ordusu, sabah ABD'nin İran'a saldırılarına karşılık Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD tarafından kullanılan üslere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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