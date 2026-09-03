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Kayıp olarak aranan şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu

Kayıp olarak aranan şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu
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Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bahçesindeki çalılıklardan gelen yoğun koku üzerine yapılan kontrolde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumundaki incelemede cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 46 yaşındaki S.O.'ya ait olduğu belirlendi. Ölüm nedeni otopsinin ardından netleşecek.

  • Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bahçesindeki çalılıkların arasında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
  • Ölen kişinin, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 46 yaşındaki S.O. olduğu tespit edildi.
  • S.O.'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Gaziantep'te şehir hastanesinin bahçesindeki çalılıkların arasında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin, ailesinin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu S.O. (46) olduğu tespit edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

ÇALILIKLARDAN GELEN KOKU ÜZERİNE FARK ETTİLER

Hastane bahçesindeki çalılıkların bulunduğu bölgeden yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde çalılıkların arasında bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

BAKIN KİM ÇIKTI

    Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde, cansız bedenin ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 46 yaşındaki S.O.'ya ait olduğu belirlendi.

    ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

    S.O.'nun nasıl hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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