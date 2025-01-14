Yeni idare ve vergi mahkemeleri kurulacak! Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanlığı tarafından İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerinde ise vergi mahkemesi kurulacak.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca "Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye yazdı.