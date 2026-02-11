Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Ali Yerlikaya yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız. Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum." dedi.

"DUA BEKLİYORUM"

Ağır bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi. 1995 yılında Ankara Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Ãœniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Ãœniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Ãœniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ãœ. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Ãœniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Ãœniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Sayın Valimiz, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile ilimize atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır. Çiftçi, Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.

HAFIZLIK YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Çiftçi ayrıca, 2024 yılında düzenlenen Hafız Kal Yarışması'ndaki 15 cüz kategorisinde Türkiye Birincisi olmuştu.