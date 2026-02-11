Haberler

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mustafa Çiftçi, Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum" ifadelerini kullandı.

  • Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı.
  • Mustafa Çiftçi, 2024 yılında Hafız Kal Yarışması'nda 15 cüz kategorisinde Türkiye birincisi oldu.
  • Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Ali Yerlikaya yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız. Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum." dedi.

"DUA BEKLİYORUM"

Ağır bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi. 1995 yılında Ankara Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Ãœniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Ãœniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Ãœniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ãœ. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Ãœniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Ãœniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Sayın Valimiz, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile ilimize atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır. Çiftçi, Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.

HAFIZLIK YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Çiftçi ayrıca, 2024 yılında düzenlenen Hafız Kal Yarışması'ndaki 15 cüz kategorisinde Türkiye Birincisi olmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarırthc264zd7:

neresi çok ağır görev ne derlerse onu yap koltuktan olma bu kadar basit

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme84
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga Şamcı:

Eyvah eyvah. Dua dediyse işimiz Allah'a kaldı demektir...

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme105
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

işin Allaha kaldıysa otur şükret

yanıt64
yanıt20
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Her işin başı Allah olmalı. Bismillah.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımuharrem değirmenci:

İşin Allaha kalması daha iyi değilmi herşeyin sahibi allahtır

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKıllanan adam:

Zaten kaç senedir liyakat ile değil de dualarla idare ediyoruz

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısahin memisbey:

Chp liyakelati iyi bilir. Adamın dağ gibi cv, görev geçmişi var. Bilmeden yorum yap

yanıt15
yanıt2
Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Doğru diyorsun çok ağır bir yük , biraz zorlanacaksın , ardından çalmaya başlayacaksın .

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

