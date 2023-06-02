Yemini tekrarlatılan Osman Gökçek'ten ilk açıklama! CHP'li vekile demediğini bırakmadı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in TBMM'de ettiği yemini yanlış okuduğu gerekçesiyle tekrarlaması istendi. Gökçek'in ikinci tekrarında yemini kabul edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökçek, "PKK terör örgütü marşı okumak kayyum atama nedeni değildir diyen CHP'li Murat Emir'in itirazı üstüne yemini tekrar okudum. Keşke Murat Emir bu hassasiyeti Mustafa Kemal'in it sürüleri diyenlerle kol kola girerken de gösterseydi" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi başladı. Oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanı olarak yönetiyor. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin etti.

OSMAN GÖKÇEK YANLIŞ OKUDU

Törene Ankara'dan milletvekili seçile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in önünde duran yemin metnini yanlış okuması damga vurdu.

CHP'Lİ VEKİLE AĞIR SÖZLER

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökçek, CHP Milletvekili Murat Emir'e sert sözlerle yüklendi.Gökçek yaptığı paylaşımda "PKK terör örgütü marşı okumak kayyum atama nedeni değildir diyen CHP'li Murat Emir'in itirazı üstüne yemini tekrar okudum. İçinde yerine içerisinde demişim. Nazarlığı olsun. Keşke Murat Emir bu hassasiyeti Mustafa Kemal'in it sürüleri diyenlerle kol kola girerken de gösterseydi" ifadelerine yer verdi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

ÖPÜCÜK YOLLADI

Öte yandan Emir'in uyarısı üzerine yeniden yemin eden Osman Gökçek, yeminin ardından Emir'e "öpücük" yolladı. Emir, Gökçek'in TBMM çatısı altında yaptığı hareketin Meclis'in saygınlığına yakışmadığını belirtti. CHP'li Emir öpücüğe cevap olarak Osman Gökçek'e yönelik, "Daha FETÖ dosyalarını açacağız" ifadelerini kullandı.