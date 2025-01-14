Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Kuruldu

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında kurulan TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zeka teknolojilerinin geleceğe etkileri ve hukuki altyapısının oluşturulması için çalışmalar yapacak.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zeka teknolojilerinin yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da kökten değiştirecek bir güç olduğunu belirterek, "Bizler bu değişime hazır olmak ve geleceği şekillendirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemek durumundayız." dedi.

Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, komisyon başkanlığı ve divan için seçim yapıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez Başkan, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Komisyon Sözcüsü, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ise Katip Üye seçildi.

Dönmez, kendisini bu göreve layık gören milletvekillerine teşekkür ederek, yapay zekanın sadece bir teknoloji değil insanlığın geleceğini şekillendiren bir güç haline dönüştüğünü ifade etti.

Yapay zekanın pek çok alanda hayata dokunan çözümler sunduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Artık yapay zekaya, 'teknolojik bir gelişme' değil, aynı zamanda 'toplumsal bir dönüşüm' de diyebiliriz. Yapay zeka bizlere sadece fırsatlar sunmuyor, beraberinde bazı riskleri de barındırıyor. Önümüzde algoritmik ayrımcılık, veri gizliliği ve ihlalleri, iş gücü kaybı ve etik sorunlar da tartışılmalıdır. Yapay zeka teknolojileri yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını da kökten değiştirecek bir güç olarak gözüküyor. Bizler bu değişime hazır olmak ve geleceği şekillendirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemek durumundayız. Yapay Zeka Araştırma Komisyonumuz, sadece bu teknolojileri düzenlemek için değil, aynı zamanda ülkemizin bu alanda gelişimini sağlamlaştırmak adına atılacak büyük bir adımdır."

" Türkiye'yi rekabet edecek düzeye taşımak istiyoruz"

Yapay zekanın insanlığa fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve uygulanması için politika önerileri sunacaklarını dile getiren Dönmez, "Çalışmalarımız sırasında hem bilimsel verileri hem de toplumun beklentilerini dikkate alacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımızın yapay zeka teknolojileri hakkında bilinçlendirilmesi ve bu teknolojinin günlük hayatımızda nasıl çalıştığının doğru şeklide anlatılması bizim önceliklerimiz arasında yer alacak." dedi.

Tüm paydaşlarla birlikte çalışmalar yürüteceklerini belirten Dönmez, Türkiye'yi yapay zeka alanında diğer ülkelerle rekabet edecek bir düzeye taşımak istediklerinin altını çizdi.

Kamu kurumları ve üniversitelerde yapay zekaya ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dönmez, yapay zekanın diğer teknolojilerden farklı olduğunu belirtti

Toplantıda, Komisyonun çalışma takvimi, çalışma usulleri ile Komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşlar da ele alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
img

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
img

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
img

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri

15 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Güran Ailesi evinde DNA'sı bulunan yabancı erkek kim? Çocuk parası kimlere verilecek, 2 çocuğa, 3.çocuğa kaç TL aylık verilecek? 15 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? Salı günü hangi diziler var? 14 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ocak Menderes, Menemen, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İftarlık Gazoz filmi ne zaman, nerede çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.