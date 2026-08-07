Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 12 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş’un da yer aldığı 12 şüpheli, "Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 MİLYON TL'DEN FAZLA KAMU ZARARI

Soruşturma detaylarına göre usulsüzlük, 2022 yılında farklı mahallelerde gerçekleştirilen "asfalt imalatları" ihalesinde tespit edildi. Yaklaşık maliyet komisyonunun piyasa araştırması yapmadan yüksek teklifler üzerinden maliyeti 10 milyon 167 bin TL olarak belirlediği ve bu yolla 3 milyon 302 bin TL kamu zararına yol açtığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca ihaleye giren şirketler arasındaki açık organik bağın, inceleme yükümlülüğüne rağmen komisyonca göz ardı edildiği belirlendi.

4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş ile birlikte Seçkin Özcan, Salman Kalmaz, Nevzat Yalçın, Dursun Yavuz, Kemal Baki, Kemal Kenar, Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar ve Mustafa Timur gözaltına alındı. Dosyadaki bir diğer şüphelinin ise halihazırda başka bir yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.