Yalova'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

YALOVA'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.

204 bin 857 seçmen sayısı bulunan Yalova'da, 589 sandıkta 178 bin 510 seçmen oy kullandı. Yalova İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, kullanılan oyların 174 bin 301'i geçerli, 4 bin 209 oy geçersiz sayıldı. Sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Parti, milletvekili sayısını korudu. 27'nci Dönemde Yalova'yı 2 milletvekili ile parlamentoda temsil eden AK Parti, bir önceki dönemde olduğu gibi, Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile TBMM'de temsil edilecek. CHP ise 28'inci Dönemde Tahsin Becan ile parlamentoda sandalye sahibi oldu.

Tahsin Becan 1957 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gümüşhane'de, yükseköğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Yalova Belediyesi'nde inşaat mühendisliği yapan Becan, 1984 yılında ticarete başladı. İnşaat mühendisliği ve yöneticilik kariyerlerini bir arada yürüten Becan, 2015 yılından bu yana Becanlar Kız Yüksek Öğrenim Yurdu işletmeciliğinin yanı sıra çeşitli inşaat projelerine imza attı. Yaklaşık 10 yıl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Turizm Kurulunda başkan yardımcılığı yapan Becan, 2013-2023 yılları arasında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 22 Ekim 2022'de YTSO seçimlerinin ardından, 3. dönem yönetim kurulu başkanı olan Becan, evli ve iki çocuk babasıdır.