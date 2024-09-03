Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Yeniden Refah'tan istifa etti

Konya'nın Yalıhüyük Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Gülpınar'la birlikte 6 meclis üyesi de Yeniden Refah'la yollarını ayırdı.

YENİDEN REFAH'TA BİR İSTİFA DAHA

Seçimlerde dikkat çeken bir başarıya imza atan Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) kan kaybı devam ediyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partiden istifasının ardından yeni bir istifa haberi geldi.

YÜZDE 59 OY ALAN BAŞKAN, PARTİSİYLE YOLLARINI AYIRDI

Yerel seçimlerde yüzde 59,51 oy alarak Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, beraberindeki 6 meclis üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Yılmaz, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

"GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM NETİCESİNDE"

En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

YRP'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti. Gülpınar, AK Parti saflarına katılmayacağını, yoluna bağımsız devam edeceğini söylerken, Yeniden Refah ikinci bir istifa dalgasıyla sarsıldı. Aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Ahmet Oruç'un da yer aldığı 9 kişi partiden istifa etti. YRP'den istifa eden isimler şu şekilde: Ahmet Oruç, Sait Ağan, Cuma Demir, Osman Kaya, Mehmet Alak, Mehmet Şık, Celal Yeten, Ahmet Yıldız, Şavak Açar.